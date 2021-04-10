Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников

Паспорт — самый важный документ в жизни человека. И беречь его надо как зеницу ока. Привычка раздавать знакомым и незнакомым людям копию паспорта может сильно навредить его владельцу.

Передавая паспортные данные незнакомым людям, вы рискуете попасть в неприятности.

Журналист 24.kg поговорила с юристами и специалистами банковской сферы, чтобы понять, почему не только паспорт, но и его копию нельзя никому давать.

Шантаж на выборах

В Кыргызстане перед каждыми выборами всплывает тема подкупа голосов. Чтобы подтвердить наличие сторонников и вести бухгалтерию, у граждан просят представить копию паспортов. И если подкуп голосов — личное дело каждого, то вот наличие ваших данных у агитаторов может стать проблемой.

Уже были случаи, когда граждан шантажировали копией паспорта и требовали голосовать за определенную партию или кандидата.

Может быть и другой вариант. Ваши данные могут использовать, чтобы списывать партийные деньги, записав их на избирателей.

«Допустим, вы гражданин Иванов, предоставили данные и не знаете, что кто-то в партии записывает, что вы получили от них деньги или какой-то товар», — предупреждал ранее депутат Дастан Бекешев.

Платить за чужие займы

Кыргызстанцы считают, что главное — никому не давать оригинал паспорта. А с копией все равно ничего сделать не получится. Но на самом деле это миф. Есть ситуации, в которых достаточно и копии для того, чтобы оформить на вас финансовые обязательства.

Расплачиваться по займам и налогам потом придется вам.

По закону, чтобы финансовая организация выдала кредит человеку, необходимо личное появление заемщика, а не только его паспорт. Поэтому получить кредит в банке по копии паспорта вряд ли удастся. Его и при оригинале без самого заемщика не выдадут.

Но, кроме банков, в стране есть куча микрофинансовых организаций. Там система более простая. К тому же в последнее время в стране развиваются системы по выдаче займов с помощью онлайн-идентификации человека. Система работает таким образом, что необходимо предоставить информацию, указанную в удостоверении личности, — и кредит ваш.

И именно эта лазейка позволяет мошенникам брать кредиты на других лиц. Заем получат они, а рассчитываться вам.

На копию паспорта можно оформить рассрочку в магазине. Опять же вряд ли крупный и солидный магазин подпишется на такую аферу. Они предпочитают работать через коммерческие банки. А вот небольшие магазины предъявляют для потенциальных заемщиков не так много требований и документов. Скорее всего, они согласятся продать товар в рассрочку по копии паспорта. И так же, как в случае с кредитом, платить за чужой товар придется вам.

Телефонное мошенничество и экстремизм

Необязателен оригинал паспорта и при покупке SIM-карты. Кажется, что нет ничего страшного, что на вас оформили несколько телефонных номеров. С одной стороны, да, но последствия могут быть серьезными.

«Через SIM-карту, оформленную на ваше имя, могут распространять фейковую или экстремистскую информацию. Потом ходите по ГКНБ, извиняйтесь и доказывайте, что это были не вы», — рассказал депутат Дастан Бекешев.

Номер, оформленный по копии вашего паспорта, могут использовать и для телефонного или электронного мошенничества. Нарушать законы будут другие, а отвечать перед обманутыми людьми и правоохранительными органами — владелец паспорта.

Левые патенты и неуплата налогов

Паспортные данные могут использоваться, чтобы открыть компании и заключить ряд сделок. Могут открыть патент на ваше имя и незаконно ввозить товары.

Не верите? Вот пример. Сотрудники ГСБЭП 21 сентября 2020 года задержали начальника отдела управления Государственной налоговой службы по Ленинскому району Бишкека. Выяснилось, что в сговоре с другими работниками налоговой он способствовал незаконной выдаче патентов на имя граждан КР.

Патенты выдавались без ведома и участия граждан.

Схема всплыла, начальника отдела задержали и уволили. Но где гарантия, что подобная ситуация снова не повторится? Подозревать в неуплате налогов будут вас, разбираться придется долго и не нудно. И еще не факт, что удастся доказать свою невиновность.

Еще одна мошенническая схема: в соцсетях злоумышленники могут просить граждан оказать помощь деньгами. Чтобы доказать серьезность намерений, будут показывать копию вашего паспорта. Когда обман раскроется, в первую очередь претензии предъявлять будут именно вам. И хорошо, если дело ограничится объяснениями и на вас не подадут заявление в правоохранительные органы.

Покер и черный список

Паспортные данные могут использоваться и для обмана игровых сайтов. Платформы с азартными играми на деньги (например, интернет-покер) при регистрации игроков требуют представить копию паспорта.

Возможные последствия: ваш паспорт попадет в базу покер-сайта, а от него может пойти дальше, так как эти базы перепродают.

Вы можете оказаться в международном черном списке. Удалить оттуда свое имя не получится, потому что вам не будут предъявлять претензий.

Как сохранить свои паспортные данные

Самое главное правило — НИКОГДА не давайте свой паспорт незнакомым людям. С копиями тоже нужно быть предельно осторожными.

Представляйте копию паспорта только тогда, когда это действительно нужно. Да, есть ситуации, в которых без ваших персональных данных не обойтись. Например, не получится получить кредит. Но если вы покупаете товар не в рассрочку, а в магазине, у вас просят ксерокопию паспорта, лучше отказать.

Отправляйте сканированные копии паспорта в низком разрешении.

Если отправляете сканированную копию паспорта через интернет, то точно убедитесь, кто получит документ. Если вы никогда раньше не слышали название организации, которая запрашивает ваши данные, то лучше этого не делать.

Для проверки личности этого хватит, а вот для дальнейшей обработки и мошенничества — уже нет.

Не давайте делать копии всех страниц паспорта. Первой страницы и страницы с пропиской обычно достаточно. По возможности напишите на копии паспорта, для какой фирмы она сделана. Либо замажьте или зачеркните какие-нибудь данные, например, вашу подпись.

Конечно, есть ситуации, когда вы все равно передаете свои паспортные данные другим людям. Нельзя закрыться и прятаться от всех. Усердствовать, конечно, не стоит, но быть всегда начеку необходимо.