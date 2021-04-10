Почему копия паспорта может стать оружием в руках мошенников

Паспорт — самый важный документ в жизни человека. И беречь его надо как зеницу ока. Привычка раздавать знакомым и незнакомым людям копию паспорта может сильно навредить его владельцу.
Передавая паспортные данные незнакомым людям, вы рискуете попасть в неприятности.
Журналист 24.kg поговорила с юристами и специалистами банковской сферы, чтобы понять, почему не только паспорт, но и его копию нельзя никому давать.
Шантаж на выборах
В Кыргызстане перед каждыми выборами всплывает тема подкупа голосов. Чтобы подтвердить наличие сторонников и вести бухгалтерию, у граждан просят представить копию паспортов. И если подкуп голосов — личное дело каждого, то вот наличие ваших данных у агитаторов может стать проблемой.
Уже были случаи, когда граждан шантажировали копией паспорта и требовали голосовать за определенную партию или кандидата.
Может быть и другой вариант. Ваши данные могут использовать, чтобы списывать партийные деньги, записав их на избирателей.
«Допустим, вы гражданин Иванов, предоставили данные и не знаете, что кто-то в партии записывает, что вы получили от них деньги или какой-то товар», — предупреждал ранее депутат Дастан Бекешев.
Платить за чужие займы
Кыргызстанцы считают, что главное — никому не давать оригинал паспорта. А с копией все равно ничего сделать не получится. Но на самом деле это миф. Есть ситуации, в которых достаточно и копии для того, чтобы оформить на вас финансовые обязательства.
Расплачиваться по займам и налогам потом придется вам.
По закону, чтобы финансовая организация выдала кредит человеку, необходимо личное появление заемщика, а не только его паспорт. Поэтому получить кредит в банке по копии паспорта вряд ли удастся. Его и при оригинале без самого заемщика не выдадут.
Но, кроме банков, в стране есть куча микрофинансовых организаций. Там система более простая. К тому же в последнее время в стране развиваются системы по выдаче займов с помощью онлайн-идентификации человека. Система работает таким образом, что необходимо предоставить информацию, указанную в удостоверении личности, — и кредит ваш.
И именно эта лазейка позволяет мошенникам брать кредиты на других лиц. Заем получат они, а рассчитываться вам.
На копию паспорта можно оформить рассрочку в магазине. Опять же вряд ли крупный и солидный магазин подпишется на такую аферу. Они предпочитают работать через коммерческие банки. А вот небольшие магазины предъявляют для потенциальных заемщиков не так много требований и документов. Скорее всего, они согласятся продать товар в рассрочку по копии паспорта. И так же, как в случае с кредитом, платить за чужой товар придется вам.
Телефонное мошенничество и экстремизм
Необязателен оригинал паспорта и при покупке SIM-карты. Кажется, что нет ничего страшного, что на вас оформили несколько телефонных номеров. С одной стороны, да, но последствия могут быть серьезными.
«Через SIM-карту, оформленную на ваше имя, могут распространять фейковую или экстремистскую информацию. Потом ходите по ГКНБ, извиняйтесь и доказывайте, что это были не вы», — рассказал депутат Дастан Бекешев.
Номер, оформленный по копии вашего паспорта, могут использовать и для телефонного или электронного мошенничества. Нарушать законы будут другие, а отвечать перед обманутыми людьми и правоохранительными органами — владелец паспорта.
Левые патенты и неуплата налогов
Паспортные данные могут использоваться, чтобы открыть компании и заключить ряд сделок. Могут открыть патент на ваше имя и незаконно ввозить товары.
Не верите? Вот пример. Сотрудники ГСБЭП 21 сентября 2020 года задержали начальника отдела управления Государственной налоговой службы по Ленинскому району Бишкека. Выяснилось, что в сговоре с другими работниками налоговой он способствовал незаконной выдаче патентов на имя граждан КР.
Патенты выдавались без ведома и участия граждан.
Схема всплыла, начальника отдела задержали и уволили. Но где гарантия, что подобная ситуация снова не повторится? Подозревать в неуплате налогов будут вас, разбираться придется долго и не нудно. И еще не факт, что удастся доказать свою невиновность.
Еще одна мошенническая схема: в соцсетях злоумышленники могут просить граждан оказать помощь деньгами. Чтобы доказать серьезность намерений, будут показывать копию вашего паспорта. Когда обман раскроется, в первую очередь претензии предъявлять будут именно вам. И хорошо, если дело ограничится объяснениями и на вас не подадут заявление в правоохранительные органы.
Покер и черный список
Паспортные данные могут использоваться и для обмана игровых сайтов. Платформы с азартными играми на деньги (например, интернет-покер) при регистрации игроков требуют представить копию паспорта.
Возможные последствия: ваш паспорт попадет в базу покер-сайта, а от него может пойти дальше, так как эти базы перепродают.
Вы можете оказаться в международном черном списке. Удалить оттуда свое имя не получится, потому что вам не будут предъявлять претензий.
Как сохранить свои паспортные данные
Самое главное правило — НИКОГДА не давайте свой паспорт незнакомым людям. С копиями тоже нужно быть предельно осторожными.
Представляйте копию паспорта только тогда, когда это действительно нужно. Да, есть ситуации, в которых без ваших персональных данных не обойтись. Например, не получится получить кредит. Но если вы покупаете товар не в рассрочку, а в магазине, у вас просят ксерокопию паспорта, лучше отказать.
Отправляйте сканированные копии паспорта в низком разрешении.
Для проверки личности этого хватит, а вот для дальнейшей обработки и мошенничества — уже нет.
Не давайте делать копии всех страниц паспорта. Первой страницы и страницы с пропиской обычно достаточно. По возможности напишите на копии паспорта, для какой фирмы она сделана. Либо замажьте или зачеркните какие-нибудь данные, например, вашу подпись.
Конечно, есть ситуации, когда вы все равно передаете свои паспортные данные другим людям. Нельзя закрыться и прятаться от всех. Усердствовать, конечно, не стоит, но быть всегда начеку необходимо.