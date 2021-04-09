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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту «не открывать черный ящик»

Президент переходного периода Роза Отунбаева прокомментировала поручение президента Садыра Жапарова изучить материалы дела по июньским событиям 2010 года.

По ее словам, нынешним властям не стоит открывать «черный ящик». Об этом она заявила в интервью одному из СМИ.

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«Сегодня хотят возобновить расследования по июньским событиями 2010-го. Пусть разбираются, смотрят. У нас тоже есть много невысказанных слов, посмотрим, что будет, если это все выйдет наружу. Я бы посоветовала Жапарову и Ташиеву (главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. — Прим. 24.kg) не открывать «черный ящик», — сказала Роза Отунбаева.

Она отметила, что временное правительство огромными усилиями с помощью мирового сообщества закрыло это дело на тот момент.

«На тот момент начали обвинять кыргызов, что они совершили геноцид и военное преступление. Мы впустили международную комиссию в страну и добились того, чтобы доказать обратное. Я не пойму, почему они не унимаются? Почему они не работают для консолидации общества. В стране подрастает необразованная молодежь, растет социальное неравенство, народ переживает кризис, коронавирус. Почему они не занимаются насущными проблемами. Что им не дает покоя. Кто кому хочет отомстить? Если это для этих целей делается, нам тоже есть что сказать и показать», — заключила экс-президент Роза Отунбаева.

Напомним, Садыр Жапаров дал поручение ГКНБ изучить материалы по трагическим июньским событиям 2010 года на юге страны, в результате которых сотни граждан погибли, а тысячи получили увечья и ранения.

«По итогам проведенной работы поручено предоставить полную информацию о принятых государственными органами решениях, а также с соблюдением законности и объективности принять соответствующие решения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189390/
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