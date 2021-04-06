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Бизнес

Гендиректор ГП «НК «КТЖ» Василий Дашков увеличил зарплату железнодорожникам

Генеральный директор государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу»  Василий Анатольевич Дашков увеличил заработную плату работникам железной дороги.

В условиях пандемии резко выросли цены на продукты питания и товары первой необходимости, возросли цены на лекарственные препараты, число безработных значительно увеличилось. Предприятиям независимо от форм собственности приходится нелегко в указанных условиях экономического кризиса, однако, генеральным директором ГП «НК «КТЖ» Василием Дашковым в целях материальной поддержки своих сотрудников, численность которых составляет свыше 5 тысяч человек, принято очень нелегкое и в свою очередь весьма важное решение.

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Так, в связи с увеличением роста цен на продукты питания и лекарственные препараты, товары и услуги, а также с целью повышения социальной защищенности работников железнодорожной отрасли Кыргызской Республики с 1 апреля 2021 года повышены действующие часовые тарифные ставки и должностные оклады на 5 процентов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189027/
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