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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело о беспорядках. Двум обвиняемым изменили меру пресечения

Двум обвиняемым по делу о беспорядках в Бишкеке в октябре 2020 года изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщила Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, мера пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде изменена экс-сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву и активисту Темирлану Султанбекову.

«Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд столицы. Прокуроры просили продлить Темирлану Султанбекову и Канату Сагымбаеву домашний арест. Однако суд отказал им в ходатайстве и применил подписку о невыезде», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Кундуз Жолдубаевой
Фото Кундуз Жолдубаевой. Двум обвиняемым по делу изменили меру пресечения

Отметим, по факту беспорядков 9 октября 2020 года возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-глава аппарата главы государства Фарид Ниязов, бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, активист Темирлан Султанбеков.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188912/
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