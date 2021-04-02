Смерть сотрудника МИД. Посольство КНР осуждает распространение фейка

Посольство Китая в Кыргызстане обратило внимание на опубликованную бывшим пресс-секретарем Министерства здравоохранения Еленой Баялиновой информацию о том, что якобы заместитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел КР Бахтияр Шакиров умер после получения вакцины от коронавируса, которую КНР недавно предоставила Кыргызстану. Об этом сообщает дипмиссия страны.

«Министерство здравоохранения и социального развития КР уже официально опровергло данную информацию, однозначно заявило, что Бахтияр Шакиров не был вакцинирован. Кончина Бахтияра Шакирова не связана с китайской вакциной от коронавируса. Отдельные лица, не подтвердив факт, необоснованно распространили фейковую новость в социальных сетях, что вызвало негативное влияние среди общественности Кыргызстана. Такие действия не только бросают тень на дружественные отношения между Китаем и Кыргызстаном, но и наносят оскорбление погибшему. Китайская сторона резко осуждает такое неответственное и недружелюбное поведение», — говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что Китай является одной из первых стран мира, которые успешно разработали вакцину от COVID-19. КНР предоставила и предоставляет 80 государствам китайские вакцины в виде гуманитарной помощи и экспортировала вакцины в 47 стран.

Более 70 стран мира дали разрешение на применение китайских вакцин. Безопасность и эффективность китайских вакцин широко признана международным сообществом.

«Китай и Кыргызстан — добрые соседи и всесторонние стратегические партнеры. С момента вспышки коронавирусной инфекции народы наших двух стран плечом к плечу борются с эпидемией и оказывают друг другу поддержку и помощь. Китайская сторона постоянно предоставляет кыргызской стороне огромную противоэпидемическую помощь, и традиционная китайско-кыргызская дружба еще углубилась в борьбе с COVID-19. В целях дальнейшей поддержки кыргызского народа в противоэпидемической борьбе и несмотря на большой внутренний спрос на вакцины, китайское правительство, преодолев большие трудности, решило предоставить Кыргызстану вакцину на безвозмездной основе, чтобы помочь Кыргызстану в реализации процесса вакцинации в стране и обеспечении безопасности жизни и здоровья народа. Это в полной мере отражает доброе желание и истинную поддержку дружественному и братскому Кыргызстану со стороны правительства Китая и китайского народа. Китай будет и впредь идти рука об руку с Кыргызстаном в духе сотрудничества с целью одержания окончательной победы над пандемией и продвижения возобновления социально-экономического развития обеих стран», — проинформировали в дипмиссии КНР.