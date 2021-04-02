Вакцинация сотрудника МИД. На вскрытии следов вакцины не нашли

По факту смерти заместителя директора департамента консульской службы МИД Бахтияра Шакирова создано две комиссии. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, вскрытие показало отсутствие следов вакцины.

«Причина смерти будет известна через некоторое время после гистологических исследований. Сам раздобыть вакцину человек не мог. И никто не мог сделать вакцинацию в детской больнице ночью», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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Он задался вопросом, почему пациенту поставили антибиотик без пробы. «И почему ночью в детской больнице делали капельницу взрослому? Естественно, это за какие-то материальные выгоды делалось. Виновные понесут наказание. Вторая комиссия изучает все фамилии привитых и флаконы вакцины, чтобы отследить, сколько человек привито и сколько вакцины потратили», — добавил министр.

Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. СМИ сообщили, что он скончался в Национальном центре охраны материнства и детства после инъекции антибиотика. По данным консультанта Минздрава Елены Баялиновой, накануне он прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз.