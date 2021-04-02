В уголовное законодательство внесли поправки. Юрист раскритиковал их

В уголовное законодательство вновь внесли поправки. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

По его словам, изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также Кодекс о проступках вступили в силу 29 марта. Во всех четырех кодексах есть существенные и редакционные поправки.

1 Следователи могут внедряться в банды без разрешения суда До вступления в силу новых изменений следователи доказывали следственному судье обоснованность своих действий. В частности, они брали разрешение на внедрение в преступную среду или контрольный закуп, например, наркотиков. Судья, изучив основания, удовлетворял ходатайство или отказывал в этом. «Много дел, связанных с наркотиками, были сфабрикованы. Весомое значение имеет, как проводилась проверочная закупка наркотиков», — сказал Замир Жоошев.

2 Разрешили прослушку адвокатов и их клиентов В Уголовно-процессуальном кодексе исключен прямой запрет на прослушку беседы адвоката и его подзащитного или доверителя. «Ранее был прямой запрет на прослушку. Получается, что адвокатов и их подзащитных могут прослушивать наряду с другими лицами. Уже были прецеденты, когда адвокатов прослушивали и записывали в СИЗО ГКНБ. Теперь правоохранители могут контролировать разговор юриста в мессенджерах, кабинете следователя, СИЗО или кафе. Они могут сослаться на то, что в УПК нет прямого запрета на такие действия», — сказал Замир Жоошев.

3 Вызывать на допрос по телефону Согласно изменениям, следователи могут вызывать подозреваемого, потерпевшего, эксперта, специалиста или свидетеля на допрос по электронной почте или телефону. Если гражданин отказывается от явки, в отношении него не применяется принудительный привод. «До этого указывалось, что вызывать на допрос можно только повесткой. Теперь, если человек откажется явиться после телефонного звонка, следователь должен направить ему официальную повестку», — сказал Замир Жоошев.

4 Запрет на аппаратуру Согласно изменениям в Уголовно-исполнительный кодекс, сотрудники Наццентра по предупреждению пыток, президент, премьер-министр, депутаты Жогорку Кенеша и омбудсмен не могут заносить в закрытые учреждения ГСИН фото- и видеокамеры без специального разрешения.