В уголовное законодательство внесли поправки. Юрист раскритиковал их

В уголовное законодательство вновь внесли поправки. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.
По его словам, изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, а также Кодекс о проступках вступили в силу 29 марта. Во всех четырех кодексах есть существенные и редакционные поправки.
Следователи могут внедряться в банды без разрешения суда
До вступления в силу новых изменений следователи доказывали следственному судье обоснованность своих действий. В частности, они брали разрешение на внедрение в преступную среду или контрольный закуп, например, наркотиков. Судья, изучив основания, удовлетворял ходатайство или отказывал в этом.
«Много дел, связанных с наркотиками, были сфабрикованы. Весомое значение имеет, как проводилась проверочная закупка наркотиков», — сказал Замир Жоошев.
Разрешили прослушку адвокатов и их клиентов
В Уголовно-процессуальном кодексе исключен прямой запрет на прослушку беседы адвоката и его подзащитного или доверителя.
«Ранее был прямой запрет на прослушку. Получается, что адвокатов и их подзащитных могут прослушивать наряду с другими лицами. Уже были прецеденты, когда адвокатов прослушивали и записывали в СИЗО ГКНБ. Теперь правоохранители могут контролировать разговор юриста в мессенджерах, кабинете следователя, СИЗО или кафе. Они могут сослаться на то, что в УПК нет прямого запрета на такие действия», — сказал Замир Жоошев.
Вызывать на допрос по телефону
Согласно изменениям, следователи могут вызывать подозреваемого, потерпевшего, эксперта, специалиста или свидетеля на допрос по электронной почте или телефону. Если гражданин отказывается от явки, в отношении него не применяется принудительный привод.
«До этого указывалось, что вызывать на допрос можно только повесткой. Теперь, если человек откажется явиться после телефонного звонка, следователь должен направить ему официальную повестку», — сказал Замир Жоошев.
Запрет на аппаратуру
Согласно изменениям в Уголовно-исполнительный кодекс, сотрудники Наццентра по предупреждению пыток, президент, премьер-министр, депутаты Жогорку Кенеша и омбудсмен не могут заносить в закрытые учреждения ГСИН фото- и видеокамеры без специального разрешения.
Заплатить ущерб и выйти на свободу
Кодекс о проступках дополнен статьями об экономической контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также других обязательных платежей.
Экономическая контрабанда будет признаваться проступком, если государству причинен ущерб в значительном размере от 100 тысяч сомов до 5 миллионов сомов. Остальные три деяния признают проступком, если ущерб составляет от 500 тысяч до 5 миллионов сомов. Ущерб на сумму свыше 5 миллионов сомов будет признаваться крупным размером, а свыше 10 миллионов сомов — особо крупным. За это последует наказание по статьям Уголовного кодекса.