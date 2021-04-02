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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти

Причины смерти заместителя директора департамента консульской службы МИД КР Бахтияра Шакирова изучит специально созданная комиссия.

Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила 24.kg, что в электронной базе привитых китайской вакциной Бахтияра Шакирова не было.

«В электронную базу включают всех вакцинированных. Кроме того, я поговорила с учреждениями, где делают прививки. Ни в одном из них не вакцинировали сотрудников консульской службы. МИД к нам обращался с письмом, чтобы мы их запланировали, но сейчас идет пусковой этап, на нем мы прививаем в первую очередь медработников и учителей», — сказала она.

Гульбара Ишенапысова добавила, что в любом случае будет создана комиссия, которая еще раз изучит все данные.

Всего получили прививку 417 человек. «Их состояние удовлетворительное. В двух-трех случаях была температура, головная боль, тошнота. Все реакции также заносятся», — отметила она.

Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. По данным консультанта Минздрава Елены Баялиновой, накануне он прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз.

Она отметила, что по горячим следам случившегося Минздрав должен провести объективное служебное расследование и сообщить о его результатах, а медикам страны надо взять этот факт на вооружение и тщательнее обследовать подлежащих вакцинации граждан, чтобы избежать новые потери от возможных реакций и осложнений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188522/
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