09:35
USD 84.80
EUR 99.45
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Сотрудник МИД Кыргызстана скончался после вакцинации

Заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Кыргызстана Бахтияр Шакиров скончался вчера, 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе посольства КР в России.

Причина смерти пока неизвестна.

Бывший пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова на своей странице в Facebook разместила сообщение.

«Как стало известно после звонка родственников 39-летнего покойного на мой телефон утром 2 апреля, накануне он прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз. Бахтияр Шакиров собирался отбыть на курсы усовершенствования в Москву, поэтому решил обезопасить себя и пройти прививочную процедуру. Я думаю, что по горячим следам случившегося Минздрав КР должен провести объективное служебное расследование и сообщить о его результатах, а медикам страны надо взять этот факт на вооружение и тщательнее обследовать подлежащих вакцинации граждан, чтобы избежать новые потери от возможных реакций и осложнений», — написала Елена Баялинова.

В Министерстве здравоохранения и социального развития пока не комментируют произошедшее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188519/
просмотров: 2678
Версия для печати
Материалы по теме
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 268 человек, 136 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 162 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 700
В ВОЗ заявили о слишком медленной вакцинации от коронавируса в Европе
COVID-19. Локдауна не будет, экономика не переживет, заявляют в правительстве
COVID-19. В правительстве ищут деньги на закупку вакцины
COVID-19. В Кыргызстане в нескольких больницах проведут капитальный ремонт
Премьер-министр получит вакцину в порядке очередности
Для зараженных COVID-19 свободна 141 койка в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и&nbsp;как проходила свадьба Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Кыргызстанцы будут отдыхать 7&nbsp;апреля. Переносить выходной не&nbsp;будут Кыргызстанцы будут отдыхать 7 апреля. Переносить выходной не будут
Российская авиакомпания открывает чартеры в&nbsp;Бишкек. Узнай маршруты Российская авиакомпания открывает чартеры в Бишкек. Узнай маршруты
Бизнес
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5&nbsp;апреля Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
2 апреля, пятница
09:31
Обвиняемого в вымогательстве взятки помощника прокурора оправдали Обвиняемого в вымогательстве взятки помощника прокурора...
09:29
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
09:27
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
09:24
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 268 человек, 136 — в тяжелом состоянии
09:18
В Кыргызстане выявили 162 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 700