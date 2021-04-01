Не было денег. В мэрии объяснили, почему не ремонтировали школу № 76

Ремонт школы № 76 переносился из-за отсутствия финансирования. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

По информации муниципалитета, профессионально-техническая школа-лицей № 76 была построена еще в 1936 году и находится в аварийном состоянии. Согласно техническому заключению ОсОО «Гарант проект» от 2013 года, в фундаменте имеются сквозные трещины, частичные разрушения кирпичной кладки стен, разрушена наружная штукатурка.

«Парапетные козырьки в аварийном состоянии, возможно их обрушение, по деревянным перекрытиям имеются прогибы несущих балок. Необходим ремонт системы отопления, требуется стопроцентная замена старых труб и радиаторов, водоснабжения и канализации, замена оконных и дверных блоков, ремонт электроснабжения, кровли и фасада, общестроительный ремонт, благоустройство и ограждение», — рассказали в мэрии.

Также в муниципалитете отметили, что в 2020 году УКС мэрии Бишкека провело тендер на закупку услуг по проектированию школы. Победителем конкурса стало ОсОО «Градстройресурс».

«Проект готов на 80 процентов. В проект титульного списка строек по статье «Капвложение» на 2021 год по лини УКС мэрии Бишкека включено завершение данного проекта на сумму 430 тысяч 900 сомов», — сказали в мэрии.