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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В неэтичном поведении обвинили Галину Байтерек некоторые члены ОНС ОТРК

Член Общественного наблюдательного совета ОТРК раскритиковала обращение пресс-секретаря президента Галины Байтерек, поступившее в ОНС. Нурия Айдабосунова объяснила 24.kg почему.

По ее словам, никогда ранее в ОНС ОТРК не поступали подобные жалобы, тем более от людей занимающих высокие должности.

«Заявление Галины Байтерек я, как рядовой член наблюдательного совета, восприняла как давление. Поскольку письмо поступило официально, мы вынуждены были его рассмотреть. Почти все члены ОНС удивились, некоторые даже возмутились. Журналистке, тем более пресс-секретарю главы государства, с этической точки зрения жаловаться на коллег, в данном случае на заместителя гендиректора ОТРК и вообще на менеджмент корпорации, это нонсенс. Ситуацию, которая произошла между Галиной Байтерек и Жылдыз Уракуновой в Таласской области, можно было решить на месте. Это штатная рабочая ситуация», — считает Нурия Айдабосунова.

По ее мнению, произошедшее не делает чести Галине Байтерек.

«Бывшие сотрудники ОТРК, являющиеся членами общественного совета, удивились действиям пресс-секретаря главы государства. Она ведь сама работала на этом телеканале. Думали, она будет помогать коллегам, но пресс-секретарь предпочла выяснять отношения публично», — сказала Нурия Айдабосунова.

Она назвала заместителя генерального директора ОТРК по телевещанию Жылдыз Уракунову как порядочного, ответственного сотрудника.

«В совете работаю уже четыре года. Жылдыз Уракунову хорошо знаю. У нее большой стаж работы. Об этом человеке неплохого мнения, считаю ее порядочной. В ОТРК много сотрудников, больно реагирующих на критику ОНС о том, что телеканал необъективно подает информацию. Жылдыз Уракунова напротив, правильно воспринимает критику и старается хорошо вести работу», — заключила Нурия Айдабосунова.

Напомним, 24 марта пресс-секретарь президента Галина Байтерек пожаловалась на заместителя генерального директора ОТРК Жылдыз Уракунову. В своем обращении, направленном в наблюдательный совет телеканала, она попросила принять меры в отношении замдиректора, которая якобы грубо обошлась с ней. Сама пресс-секретарь Садыра Жапарова пока не комментирует инцидент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188360/
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