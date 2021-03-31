Галина Байтерек пожаловалась на заместителя гендиректора ОТРК Жылдыз Уракунову

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек пожаловалась на заместителя генерального директора ОТРК по телевещанию Жылдыз Уракунову. В своем обращении, направленном в наблюдательный совет телеканала, она попросила принять меры в отношении замдиректора.

По словам пресс-секретаря главы государства, причиной стал инцидент, произошедший 17 марта между Галиной Байтерек и Жылдыз Уракуновой во время запуска предприятия на золоторудном месторождении Джеруй.

«Когда я подошла проверить готовность передвижной телевизионной станции (ПТС) к освещению церемонии запуска предприятия, неожиданно Жылдыз Уракунова засыпала меня агрессивными словами, продемонстрировав грубость и неэтичность. Во-первых, тогда не было причин для грубого отношения ко мне; во-вторых, у нее была возможность объяснить свои действия», — пишет Галина Байтерек в своем письме.

Она отмечает, что свое невежество в отношении людей и своих сотрудников замгендиректора проявляет не в первый раз.

«В соцсетях полно публикаций о ее недопустимом поведении и о том, что она не работой, а интригами занимается. Поэтому ее необходимо призвать к дисциплине. Прошу руководство ОТРК и членов наблюдательного совета дать оценку ее действиям и принять меры в рамках закона», — заключила пресс-секретарь президента.

Фото 24.kg. Обращение Галины Байтерек

Член наблюдательного совета ОТРК Жылдызбек Керимбаев рассказал 24.kg, что обращение Галины Байтерек рассмотрено на заседании.

«Мы вызвали Жылдыз Уракунову и выслушали ее мнение. Она была готова принести извинения пресс-секретарю президента. Члены НС могли выразить вотум недоверия замгендиректора, что в последущем привело бы к освобождению ее от должности, но большинством голосов принято решение о том, чтобы передать вопрос на рассмотрение гендиректора телеканала», — резюмировал он.

Генеральный директор ОТРК Бактияр Алиев пока недоступен для комментариев.