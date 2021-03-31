Где деньги? Минфин выделял Минкультуры средства для оплаты света Музею ИЗО

За оплату коммунальных услуг в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева отвечает Минкультуры. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов.

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Отмечается, что на 2021 год в бюджет ведомства выделили 885,8 миллиона сомов. Здесь также предусмотрены деньги на оплату коммунальных услуг музея.

«Из них на бюджетные затраты — 843 миллиона сомов, 51,6 миллиона — специальные средства. Минкультуры само распределяет свой бюджет, на какие цели тратить деньги. По музею ИЗО нужно уточнять у них, выделяли ли на него деньги, если нет, то почему», — рассказали в пресс-службе Министерства экономики и финансов.

В Минкультуры редакции сообщили, что сейчас ведомство работает над перераспределением денег от статьи «Прочие услуги» на «Коммунальные услуги». В Министерство экономики и финансов отправили письмо для оперативного решения.

В пресс-службе ОАО «Северэлектро» 24.kg сказали, что все же вынуждены отключить электроэнергию в музее.

«У них дебиторская задолженность на 156 тысяч сомов. Мы не вправе обращаться в Минфин по этому вопросу. Музей и ведомство решают вопросы об оплате квитанций за электричество между собой. Сотрудники храма искусств неоднократно предоставляли гарантийные письма, но по факту долг так и остался», — рассказали в компании.

Ранее медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова сообщала 24.kg, что Музею изобразительных искусств имени Гапара Айтиева отключат электричество за долги. Сегодня в музей во время открытия выставки пришел сотрудник ОАО «Северэлектро» и сказал, что вынужден отключить электроснабжение.