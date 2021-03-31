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Общество

Застройка в парке Ататюрка. Разрешение на возведение жилого дома выдала мэрия

Возведение забора возле парка имени Ататюрка в Бишкеке ведут с разрешения управления землепользования и строительства. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, строительство началось на месте частной собственности согласно государственному акту. Площадь земельного участка — 800 квадратных метров. 11 марта Бишкекглавархитектура разработала проект двухэтажного жилого дома.

«О законности или незаконности строительства только суд может дать определение. УЗС сообщает, что у них есть соответствующие разрешительные документы на строительство», — отметили в муниципалитете.

Ранее руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева сообщала, что на территории парка имени Ататюрка в Бишкеке неизвестные начали строить забор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188287/
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