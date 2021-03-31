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Агент 024

Парк имени Ататюрка продолжают застраивать. В южной части установили новый забор

На территории парка имени Ататюрка в Бишкеке неизвестные начали строить забор. Об этом в Facebook сообщила руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева.

По ее словам, двое мужчин выкапывают деревья и завозят цемент. «Они хотят возвести здесь забор. Это территория парка, какой может быть забор? Кто-то нанял ребят, они роют землю», — рассказала она.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что в бишкекском парке имени Ататюрка не убирают мусор.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/188259/
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