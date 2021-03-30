В торговых центрах Бишкека закроют детские площадки. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

По ее словам, площадки закроют на две недели с 1 апреля. «Это экстренная мера, надеемся, что эпидситуация не ухудшится. Три дня ведутся рейды по торговым центрам, призываем владельцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и предписания», — сказала она.

Айжан Чыныбаева добавила, что рейды проводятся и в общественном транспорте. «Городская система транспорта перегружена. Будем обязывать всех носить маски. Это единственный способ спасти себя и своих близких от эпидемии», — добавила она.