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Общество

Два раза по 50 миллионов. Жалил Атамбаев полностью возместил ущерб государству

Экс-сотрудник милиции, бизнесмен Жалил Атамбаев, подозреваемый в незаконном обогащении, полностью возместил ущерб, нанесенный государству. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что следствие по этому уголовному делу находится на завершающем этапе. После необходимых следственных действий будут приняты окончательные процессуальные решения.

«29 марта подозреваемый Жалил Атамбаев возместил оставшуюся сумму ущерба в размере 50 миллионов сомов», — сказали в госкомитете.

Напомним, ГКНБ возбудил несколько уголовных дел в отношении бывшего сотрудника милиции, ныне бизнесмена Жалила Атамбаева. По версии следствия, будучи милиционером, он занимался предпринимательской деятельностью, купил недвижимость на сумму более 100 миллионов сомов. Ранее Жалил Атамбаев пошел на сделку со следствием и перевел на депозитный счет 50 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188038/
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