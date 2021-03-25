Минздравсоцразвития: В Кыргызстане ситуация с полиомиелитом стабильная

В Кыргызстане ситуация с полиомиелитом стабильная. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, на территории республики проводятся все необходимые мероприятия по недопущению завоза на территорию КР циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения второго типа (цПВВП2).

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В ведомстве напомнили, что ВОЗ рассмотрела информацию о выявленных случаях циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения второго типа (цПВВП2) в Таджикистане и классифицировала эту вспышку как чрезвычайную ситуацию второго уровня сложности.

«В связи с регистрацией случаев цПВВП2 в соседней республике Министерство здравоохранения и социального развития усилило противоэпидемиологические мероприятия в целях недопущения завоза из Таджикистана», — отметили в министерстве.

С 1993 года в Кыргызстане не регистрируются дикие и вакцинородственные полиовирусы. С 2002-го республика имеет сертификат «Страна, свободная от полиомиелита».

В государстве поддерживается высокий уровень охвата иммунизацией против детского населения (более 90 процентов). В Календарь профилактических прививок внедрена в 2018 году инактивированная вакцина против полиомиелита. Она делается детям до первого года жизни.

Данные по иммунизации в рамках Календаря профилактических прививок за последние 10 лет свидетельствуют о высоком уровне коллективного иммунитета против этой инфекции среди населения страны. Так, в 2000-2019 годах охват полиовакциной — от 90 до 94 процентов. Охват по итогам 2020-го снижен в связи с временным приостановлением плановой вакцинации во время карантина, а также по причине отказов. Перебоев в поступлении вакцин против полиомиелита для плановой иммунизации в прошлом году практически не было.

В 2020-м в республике уровень защиты от двух типов полиовируса (первого и третьего) при плановой иммунизации составил 88,7 процента (оральной полиовакциной — ОПВ) и инактивированной (ИПВ) — 87 процентов.