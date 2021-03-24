Убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Мать назвала наглой ложью заявления милиции

Мать убитого 13-летнего мальчика в «Мурас-Ордо» назвала наглой ложью заявление милиции о том, что ее старший сын прятался на окраине жилмассива и его допрос производился при родителях. Видеообращение женщины опубликовала пользователь Facebook Алтынай Арстанбекова.

По ее словам, прибывшие на место трагедии оперативники выполнили свою работу непрофессионально.

«Милиционеры лгут, когда говорят, что с помощью кинолога нашли моего старшего сына среди камышей. Это ложь! Говорят, что допрос осуществлялся в присутствии матери. Это тоже неправда. Меня никуда не звали, я нигде не участвовала. Они самостоятельно допросили и возложили вину на моего сына. Я это так не оставлю. Я пойду до конца. Он, что, скот, чтобы его взять, повезти и закрыть в изоляторе? А как же родители? На допросах хоть кто-то из нас должен был участвовать. Ни папа, ни мама не участвовали. Младшего зарезали как цыпленка. Где справедливость?! Я буду жаловаться везде», — сказала она.

Она считает, что правоохранительные органы расследование ведут необъективно.

«В тот день один из милиционеров мне сказал, что такое не мог сделать человек в одиночку. Сказали, что это сделали несколько жестоких лиц. Соседи подтвердят этот разговор. В 12.00 милиционеры закрыли дверь комнаты и проводили допрос моего сына до вечера. Я не знаю, о чем и как они спрашивали. Ни родственников, ни его дедушку не впустили. Я недовольна. Милиционеры не проводили следствие объективно», — пожаловалась женщина.

Мать также подчеркнула, что оперативники не зафиксировали и проигнорировали следы от обуви большого размера в комнатах.

«Почему милиционеры в день происшествия не сняли на фото следы от обуви большого размера. Они лишь взяли отпечатки пальцев моего старшего ребенка. Мы живем в одном доме, естественно, на теле погибшего будут отпечатки пальцев его брата. Пусть возьмут и мои, мои отпечатки тоже будут на нем», — возмутилась женщина.

Мать убитого ребенка считает, что на ее старшего сына оказывали давление, поэтому он не может сказать правду.

«Уважаемый президент, Садыр Нургожоевич, обратите внимание на эту ситуацию. Воры гуляют на свободе, убив моего сына. Второго закрыли за решетку. Завтра это может повториться в другой семье», — заключила женщина.

В ГУВД столицы 24.kg, комментируя видеообращение матери, сообщили, что по указанному факту ведется объективное расследование в рамках досудебного производства. Все следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия проводятся в соответствии с законодательством КР. Более подробную информацию пообещали предоставить позже.