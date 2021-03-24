Чем болеет Райымбек Матраимов и почему его охраняют непонятные люди

В феврале бывший замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, арестованный по подозрению в отмывании доходов, был госпитализирован в частную клинику «Бикард».

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По данным главного врача медучреждения Дамира Осмонова, пациент поступил с критическим давлением. Медики утверждают, что Матраимову необходима коронарография сосудов сердца. Но она возможна только после того, как стабилизируется состояние пациента. Лучшие врачи клиники не могут этого добиться уже месяц.

Пользователи соцсетей стали предполагать, что самого известного представителя фамилии Матраимовых в «Бикарде» нет.

Журналисты 24.kg решили выяснить, так ли это.

Вход в частную клинику открыт абсолютно для всех. В холле медучреждения расположена регистратура, справа и слева от нее вход в два стационарных отделения. Райымбек Матраимов, и это не составило труда узнать, действительно, лежит в одном из них. Попасть туда сложно, но можно. Двери в отделение открываются с помощью чипа, но не всегда закрываются. Предупреждения, что вход для посторонних лиц воспрещен, нигде нет.

В первом коридоре четыре палаты. По данным очевидцев, в одной из них и лежит Райымбек Матраимов. Зайти в палату никто, кроме медперсонала, не может — у входа дежурят крепкие мужчины в штатском.

Когда журналист попыталась задать вопросы, предположительно, охрана арестанта, оказавшегося на больничной койке, оттеснила ее от палаты и потребовала удалить видео и фото, которые были сделаны в стационаре.

Журналисту перегородили выход, не давали выйти из отделения.

Отметим, что по решению суда Райымбек Матраимов находится под стражей в СИЗО ГКНБ. Это означает, что даже в клинике его должен охранять конвой. В униформе. Однако в отделении никакого намека на конвой не было.

Фото 24.kg. Райымбека Матраимова должен охранять конвой в униформе, но вместо него у палаты пациента стоят мужчины в штатском

Директор клиники «Бикард» Турдали Заиров объяснил, что мужчины, мешающие работе журналистов, — охрана пациента, в штат клиники они не входят.

При этом он подтвердил, что Матраимов находится на лечении в больнице. Точный диагноз пациента не разглашается. Турдали Заиров сослался на врачебную тайну.

Он уверяет: никто Матраимова не посещает, пациенту могут передать только еду или что-то из незапрещенного.

Однако в соцсетях пишут, что бывшего таможенника все же навещают не только родственники, но и много других людей.

Фото скриншот из Twitter

Главного врача медучреждения Дамира Осмонова, который лечит пациента, на рабочем месте корреспонденты не застали. С медиками, заменяющими врача, журналистам тоже поговорить не удалось.