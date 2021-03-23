Возобновление лицензии Алексею Елисееву. Дело направили на новое рассмотрение

Дело по факту восстановления лицензии Алексею Елисееву направлено на пересмотр в Ленинский районный суд Бишкека. Об этом 24.kg сообщила экс-министр юстиции Аида Салянова.

По ее словам, ходатайство адвоката Рабиги Садыковой удовлетворено. Приговоры Ленинского районного и Бишкекского городского судов, а также постановление Верховного суда отменены.

«Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд», — сообщила Аида Салянова.

Напомним, по версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году Аида Салянова незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Она осуждена на пять лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбудили еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева.