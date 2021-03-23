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Общество

«Кармен-сюита» в Бишкеке. Зрителей ждет танцевальный сюрприз

В Кыргызской национальной филармонии 26 марта камерный оркестр «Манас» представит «Кармен-сюиту».

По словам организаторов, зрителей ожидает приятный сюрприз — несколько танцевальных номеров совместно с Алией Аджибаевой.

Накануне камерный оркестр «Манас» показал кадры с репетиции концерта.

«Кармен-сюита» — одноактный балет, поставленный по опере Жоржа Бизе «Кармен», оркестрованной композитором Родионом Щедриным по просьбе его жены Майи Плисецкой.

Организаторы напомнили, что вход в зал будет разрешен только при наличии маски.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 0704400002, 0773186886, 0558211020, 0312660615.

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187323/
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