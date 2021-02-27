«Кармен-сюита» в Бишкеке. Камерный оркестр «Манас» приглашает на концерт

В Кыргызской национальной филармонии 26 марта камерный оркестр «Манас» представит «Кармен-сюиту».

«Кармен-сюита» — одноактный балет, поставленный по опере Жоржа Бизе «Кармен», оркестрованной композитором Родионом Щедриным по просьбе его жены Майи Плисецкой.

Взяв за основу сочинение Бизе, Родион Щедрин исходил не из новеллы Мериме, а из оперы, завоевавшей всемирную известность. Музыкальный материал сжат и заново аранжирован для оркестра из струнных и ударных без духовых.

Автор сузил сюжет оперы, исключив показ жизненного фона, и ограничился конфликтами Кармен с Хозе и с обществом, условно названным «обществом масок».

Камерный оркестр «Манас» создан в 1999 году. Его основоположник, художественный руководитель и дирижер, скрипач, заслуженный артист КР, лауреат международного конкурса, доцент Кыргызской национальной консерватории Эрнис Асаналиев.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 0704400002, 0773186886, 0558211020, 0312660615.

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