Вакцинировать от COVID-19 в Кыргызстане могут начать на этой неделе. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульнара Ишенапысова.

Она напомнила, что в пятницу в страну поступило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.

«Все официальные документы получили в выходные, они все на английском языке. Мы их перевели. Сегодня будет заседание Научно-технической группы по иммунизации, получим ее рекомендации. Возможно, на этой неделе начнем вакцинировать в Бишкеке, Чуйской области и на следующей — в Оше», — отметила Гульнара Ишенапысова.

Первыми планируют прививать медработников, учителей, соцработников, сотрудников МВД, таможенников, пограничников и людей с хроническими заболеваниями, кто входит в группу риска.

В Минздравсоцразвития неоднократно подчеркивали, что вакцинация будет добровольной.