Кыргызстану нужно 3,5-4 миллиона доз вакцины от коронавируса

Кыргызстану нужно получить 3,5-4 миллиона доз вакцины от коронавируса, чтобы достигнуть 70 процентов коллективной иммунизации. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, сейчас есть договоренность для вакцинации около 1,2 миллиона человек. В страну должны поступить вакцины от Sinopharm, которые рассчитаны на 75 тысяч человек. Для вакцинации еще 150 тысяч человек даст Россия. Альянс GAVI обещает предоставить вакцины для 1 миллиона человек.

«Но этого мало. Нам же надо вакцинировать и остальных наших граждан. Надо закупать вакцины. Поэтому мы ведем переговоры со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком и различными благотворительными фондами, чтобы они помогли нам в приобретении вакцины», — рассказал Алымкадыр Бейшеналиев.