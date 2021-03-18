Кыргызстан рассчитывал на 2,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca

Переговоры о получении вакцины от коронавируса с альянсами GAVI и COVAX мы ведем уже в течение шести месяцев. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, сначала Кыргызстану предлагали получить 30 тысяч доз вакцины Pfizer. Но страна от нее отказалась по двум причинам. Во-первых, малое количество доз. Во-вторых, в стране нет возможности для транспортировки вакцины. Это потребовало бы покупки дорогостоящих холодильников.

«Потом начали вести переговоры с GAVI и COVAX о закупке вакцины AstraZeneca. У нас есть условия для ее хранения и транспортировки. Сначала мы договорились на 1,2 миллиона доз, но потом нам согласились выделить 2,6 миллиона доз вакцины. В апреле должны были получить первые 405 тысяч доз. Поставки пока приостановили. Мы ждем результатов исследования в Дании. Если они покажут, что смерти людей произошли из-за вакцинации, то откажемся от AstraZeneca. Если же результаты исследования покажут, что летальные исходы произошли из-за сопутствующих заболеваний, то будем вести переговоры по поставкам», — рассказал Алымкадыр Бейшеналиев.