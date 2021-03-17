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Общество

Гражданин КР скончался в Китае в 2020 году. Тело до сих пор не предано земле

22 ноября 2020 года в Китае скончался гражданин Кыргызстана. Тело до сих пор не доставили на родину. Правозащитники организации «Справедливость» возмущены бездействием властей.

По их данным, департамент консульской службы МИД уверяет, что предпринимаются все попытки для организации доставки груза 200 в Кыргызстан. Однако вопрос не решался. Помочь решили представители  одной из турецких авиакомпаний.

«Дочь умершего 22 января перевела $13,3 тысячи на банковский счет логистического агента турецкой авиакомпании в Гуанчжоу PIF Global Logistics (HK) Limited», — сообщили в организации. Сейчас ожидается оформление соответствующих документов для последующей транспортировки тела в Кыргызстан.

Как сообщается, после отказа китайских компетентных органов похоронить покойного на территории КНР (вопрос был согласован с родственниками) Генеральное консульство Кыргызстана проработало с представительством одной из турецких авиакомпаний вопрос транспортировки тела по маршруту Гуанчжоу — Стамбул — Бишкек.

Правозащитники отметили, что в МИД им пояснили: вопрос не решался, потому что у родственников не было денег на транспортировку,  а также вследствие закрытия границ и временного приостановления международного пассажирского авиасообщения в связи с пандемией COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186680/
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