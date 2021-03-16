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Общество

МЧС планирует запустить международный проект контроля прорывоопасных озер

В Кыргызстане насчитывается более 350 высокогорных прорывоопасных озер. В ближайшее время МЧС планирует запустить международный проект контроля за ними.

Сегодня в министерстве состоялась встреча главы ведомства Бообека Ажикеева и директора Кластерного бюро ЮНЕСКО госпожой Кристой Пиккат. Она прошла по проекту снижения уязвимости населения в Центральной Азии от прорыва ледниковых озер в условиях изменения климата.

В связи с глобальным потеплением резко увеличился объем воды в горных озерах. Это усилило риски прорыва водоемов. По мнению сторон, данная проблема является ключевой и для Кыргызстана, и для сопредельных государств Центральной Азии.

Госпожа Криста Пиккат подчеркнула амбициозность будущего проекта, в рамках которого предполагается в Кыргызстане использовать передовые научно-технические достижения.

Установка систем раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций и создание национальной автоматической системы наблюдения за ледниками и высокогорными прорывоопасными озерами позволит выйти на новый уровень.

Проект стоимостью $6,5 миллиона рассчитан на пять лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186670/
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