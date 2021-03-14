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Общество

В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана определились с датой начала мусульманского поста Орозо. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

По ее данным, священный месяц Рамазан в 2021 году начнется 13-14 апреля.

Уточняется, что дата начала мусульманского поста может быть скорректирована. Окончательное решение примет совет улемов, который традиционно будет опираться на лунный календарь.

Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186388/
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