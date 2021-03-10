Пока идет суд, Госрегистр зарегистрировал сделку о продаже планетария

На заседании Бишкекского городского суда выяснилось, что накануне в Госрегистре зарегистрирована сделка по продаже здания планетария и земельного участка. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Читайте по теме Потерянные звезды, или Как бишкекчане пытаются вернуть городу планетарий

Она отметила, что при этом ранее по иску о признании недействительной приватизации планетария судом вынесено определение о его обеспечении, которое не обжаловано. «Значит, ни здание, ни участок не могут быть проданы. Возможно, суд не направил определение адресатам. Будем выяснять», — отметила активистка.

Напомним, в Бишкекском городском суде рассматривается апелляционное представление прокуратуры Первомайского района о признании недействительным постановления о предоставлении в частную собственность земельного участка под Бишкекским планетарием.

Ранее в Верховном суде завершилось рассмотрение дела о законности приватизации здания Бишкекского планетария. Судебная коллегия отменила решения первых двух инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в административный суд. Горожане обратились в суд с иском к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году. Первая инстанция — административный суд Бишкека — не удовлетворила иск, а судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение в пользу бишкекчан.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться победы, можно будет оспорить и последующие сделки.