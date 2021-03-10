Пока идет суд, Госрегистр зарегистрировал сделку о продаже планетария

На заседании Бишкекского городского суда выяснилось, что накануне в Госрегистре зарегистрирована сделка по продаже здания планетария и земельного участка. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.
Она отметила, что при этом ранее по иску о признании недействительной приватизации планетария судом вынесено определение о его обеспечении, которое не обжаловано. «Значит, ни здание, ни участок не могут быть проданы. Возможно, суд не направил определение адресатам. Будем выяснять», — отметила активистка.
Напомним, в Бишкекском городском суде рассматривается апелляционное представление прокуратуры Первомайского района о признании недействительным постановления о предоставлении в частную собственность земельного участка под Бишкекским планетарием.
Ранее в Верховном суде завершилось рассмотрение дела о законности приватизации здания Бишкекского планетария. Судебная коллегия отменила решения первых двух инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в административный суд. Горожане обратились в суд с иском к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году. Первая инстанция — административный суд Бишкека — не удовлетворила иск, а судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение в пользу бишкекчан.
Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться победы, можно будет оспорить и последующие сделки.