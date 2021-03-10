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Общество

В школах могут появиться тьюторы для сопровождения детей с инвалидностью

В школах могут появиться тьюторы для сопровождения детей с инвалидностью. Об этом 24.kg сообщила ведущий специалист управления Минобразования Салтанат Мамбетова.

По ее словам, в Концепции развития инклюзивного образования, рассчитанной до 2023 года, заложена служба сопровождения ребенка в образовательном процессе.

«В закон об образовании сейчас вносятся изменения, там тоже включены вопросы сопровождения детей. После принятия законопроекта будет разработано положение о работе ассистента, тьютора или помощника», — сказала Салтанат Мамбетова.

Обучение детей с инвалидностью в общеобразовательных школах, по мнению экспертов, подразумевает вовлечение разных специалистов — логопедов, психологов, тьюторов. Пока же нагрузка ложится на обычных учителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185901/
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