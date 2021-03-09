Антисанитария и нарушение прав. Стали известны итоги проверки «Луча солнца»

Межведомственная комиссия, созданная для проверки деятельности кеминского частного дома для престарелых «Луч солнца», организованного Татьяной Синюк, подтвердила множественные нарушения, происходящие в закрытом учреждении. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Частный дом престарелых планируют закрыть и на его базе создать муниципальный.

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«В «Луче солнца» по списку сегодня содержится 29 человек. При этом на первом этаже всего один работающий унитаз и две раковины. На втором этаже раковин и вовсе нет, есть только один туалет, куда постояльцы вынуждены заходить через палаты. Не отвечает минимальным требованиям и имеющаяся в учреждении мебель. Вызывают вопросы ее количество и состояние. Семьдесят процентов пола в доме престарелых покрыто дырявым линолеумом. В здании холодно и сыро», — говорится в заключении комиссии.

Фото 24.kg. Директор «Луча солнца» Татьяна Синюк

Стоит отметить, что по договору директор «Луча солнца» Татьяна Синюк арендовала у мэрии Кемина здание бывшего детского сада с условием, что в счет оплаты она будет проводить в нем ремонт. Однако условие это не выполнила.

Фото 24.kg. Информации о состоянии здоровья пенсионеров у администрации заведения не оказалось

Комиссия выявила и более серьезные нарушения. Так, у администрации частного дома престарелых на руках не оказалось никакой информации о состоянии здоровья и диагнозах пенсионеров. Говоря простым языком, нуждающихся в медицинской помощи стариков никто не обследовал. По крайней мере, документально это не подтверждено.

Комиссия установила, что в «Луче солнца» смерти постояльцев фиксируются, но не ведется отчетность.

Подчеркивается также, что администрация учреждения использует личные пластиковые карточки и индивидуальные коды пенсионеров, чтобы снимать с них деньги из банкоматов.

«В целом в частном доме пожилых людей «Луч солнца» грубо нарушены права пожилых граждан. Условия их содержания не соответствуют нормам и стандартам. Со стороны государственных и муниципальных органов не проводится мониторинг качества предоставления услуг, поскольку в действующем законодательстве в сфере социального обслуживания отсутствуют нормы, регулирующие подобные негосударственные учреждения республики», — говорится в заключении комиссии.

Фото 24.kg. В таких условиях вынуждены жить постояльцы частного дома для престарелых

По итогам проверки межведомственная комиссия рекомендовала на ближайшие полгода перевести постояльцев частного дома престарелых в Нижне-Серафимовский дом-интернат. За это время госорганы должны преобразовать «Луч солнца» в муниципальное учреждение, поскольку 90 процентов его постояльцев — жители Чуйской области, из них 18 человек — жители Кеминского района.

«Полномочному представительству правительства в Чуйской области в срок до шести месяцев провести реконструкцию здания бывшего детского сада, который арендует частный дом пожилых людей «Луч солнца» с таким расчетом, чтобы в одном блоке создать муниципальное учреждение для пожилых людей, в другом — муниципальный реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями здоровья или муниципальный кризисный центр для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. По истечении шести месяцев организовать переезд бывших постояльцев частного дома пожилых людей «Луч солнца» в отремонтированное здание», — отмечается в заключении комиссии.

Фото 24.kg. Условия жизни в «Луче солнца» не соответствуют даже минимальным требованиям

Министерству социального развития также рекомендовано исправить пробелы в законодательстве с тем, чтобы впредь частные дома престарелых были строго подотчетны государству и работали в соответствии с законами и общепринятыми правилами.

По следам публикации в 24.kg «Частный дом ужасов Татьяны Синюк» Министерство здравоо­хранения и социально­го развития, напомним, назначило проверку. Сообщалось, что акимом Кеминского района Нурланом Шаршена­лиевым создана комиссия с участием чиновников местной администрации, а также членов «Кемин биримд­иги».

Ранее, напомним, представители волонтерского движения «Кемин биримдиги» побывали в «Луче солнца», чтобы проведать одиноких стариков и оказать им помощь. Они стали свидетелями масштабных нарушений со стороны директора учреждения. Ужасные условия содержания, грязь и антисанитария. Кроме того, в одной из комнат волонтеры обнаружили умершую постоялицу дома престарелых. Пожилую женщину просто накрыли простыней.

Позже стало известно, что Татьяна Синюк всячески препятствует расселению постояльцев ее частного заведения. Об этом редакции рассказала депутат Кеминского горкенеша Наталья Дубинина.

«Была организована группа из соцзащиты, милиции, скорой помощи и волонтеров для транспортировки пенсионеров. Однако все подопечные отказались покидать частный пансион. Очевидно, что это дело рук директора Татьяны Синюк. Она запугала стариков и настроила их против нас», — сказала она.