Частный дом ужасов Татьяны Синюк

О беспросветном мраке, который творится в Кемине за закрытыми дверями частного дома для престарелых «Луч солнца», возможно, никто бы так и не узнал, не явись туда без предупреждения местные волонтеры. Активисты, не ставя администрацию в известность, наведались в пансион поздно вечером 16 февраля, чтобы покормить одиноких стариков пловом, но в итоге нашли в одной из комнат тело умершей женщины, о смерти которой, ни милиция, ни скорая помощь, как оказалось, не знали.

Журналист 24.kg побывал в «Луче солнца», поговорил с его бывшими сотрудниками и узнал истории постояльцев, которые когда-то из него бежали.

Находка, повергшая волонтеров в шок

Двор дома престарелых. Чиновники проводят проверку. Собрались и работники соцзащиты, и сотрудники местной мэрии. Постояльцы «Луча солнца», те, что могут ходить, с интересом разглядывают визитеров, устроившись на полуразвалившемся диване. Накануне вечером представитель общественного объединения «Кемин биримдиги» Эрнис Токтоналиев приехал сюда, чтобы проведать одиноких стариков и оказать им помощь, но совершенно случайно увидел то, что прежде скрывалось от посторонних глаз.









«Когда мы начали раздавать плов на кухне, то я заметил что-то странное в соседней комнате. Заглянул — на кровати лежит накрытое одеялом тело. По нему лазает кошка. Уже запах пошел. Мертвый человек в комнате рядом с живыми, в двух шагах от кухни. Глазам своим не поверил! Начал расспрашивать постояльцев о том, что случилось. Они сказали, что бабушка умерла еще днем. Так и лежит. Никто к ней даже не подходил», — рассказывает Токтоналиев.

Активист тут же вызвал милицию и скорую помощь, о смерти человека которой администрация почему-то сообщать не стала. Спустя время на место приехала и директор частного пансиона Татьяна Синюк. Она была пьяной и устроила скандал. Набросилась на волонтеров за то, что те осмелились навестить постояльцев без ее ведома. Кричала и угрожала им.

28 бесправных постояльцев

Первый, кого я встречаю во дворе дома престарелых, — мэр Кемина Солайбек Досов. Он приехал сюда вместе с остальными проверяющими. Чиновники его уровня в такой ситуации, как правило, ведут себя иначе — как минимум они заинтересованы выяснить все обстоятельства ЧП. Досов же всем своим видом показывает безразличие к сложившейся ситуации. Развалившись в кресле машины, он без особого интереса комментирует случившееся и призывает не спешить с выводами.

Фото 24.kg. Мэр Кемина Солайбек Досов



«Работает Татьяна Синюк по своему уставу. Дом престарелых зарегистрирован в Минюсте. Это здание бывшего детского сада. Оно находится у нее в аренде с 2008 года. Был составлен договор с мэрией на 15 лет. В 2023-м срок заканчивается. Я к этому времени, наверное, уже не буду работать мэром. Это уже будут решать другие люди — продлевать его или нет. На сегодняшний день договор в силе. Пока что я причин и оснований для его расторжения не вижу», — говорит Досов.

Заходим внутрь. В кабинете директора Татьяна Синюк о чем-то беседует с представителями соцзащиты. Показывает им договор, на основании которого она принимает к себе пожилых. Документ очень странный, с размытыми формулировками и кучей грамматических ошибок.



В частном доме престарелых сегодня содержатся 28 постояльцев. Одни пришли сюда сами, других сдали родственники. По договору пенсионеры обязаны перечислять Синюк всю свою пению в счет их содержания. Кроме этого, администрация, согласно договору, после смерти пожилых вправе претендовать на долю принадлежавшего тем имущества.

— Какие нарушения нашли? — спрашиваю проверяющих. Внятного ответа не получаю. С трудом удается узнать личность умершей. Ей было 63 года. Болела, но чем — никто точно сказать не может. Похоже, что нормального медицинского обследования она не проходила.

— Почему о смерти человека не сообщили в милицию и скорую? — спрашиваю Синюк.

— Так выходной же был...

— С каких пор милиция и скорая у нас не работает по выходным? — интересуюсь.

В ответ тишина.

Фото 24.kg. Директор "Луча солнца" Татьяна Синюк

Не смогла ответить Татьяна Синюк и на вопрос о том, сколько постояльцев умерло у нее в пансионе с 2008 года. Заверила, что смерти фиксируются, но точной статистики они не ведут. Цифры, как она выразилась, не подбивали.

При этом комиссию отчего-то беспокоит не этот вопиющий факт, а пронумерованы ли в столовой ложки и вилки и достаточно ли в пансионе дезинфицирующих средств. Словно речь идет не о смерти человека.

Поняв, что разбираться здесь никто ни в чем не планирует, предлагаю пройтись по зданию и осмотреться.

Подавленные и запуганные старики

Директор бойко ведет проверяющих по коридорам дома престарелых, тараторя попутно о проблемах, об отсутствии со стороны государства поддержки и финансирования.

Заходим в одну из комнат. На кровати заваленная одеялами лежит бабушка — жалуется на боль в сердце и просит вызвать врача, но Синюк, словно не слыша и не замечая ее, продолжает рассказывать об условиях содержания.

Фото 24.kg. Постоялица частного дома престарелых.

— Да вызовите уже кто-нибудь скорую! — не выдержав, вмешивается в ситуацию член комиссии, местный депутат Наталья Дубинина, — Где ваша медсестра ходит?!

Спустя время откуда-то прибегает медсестра пансиона. Кто-то все-таки вызывает врачей. Комиссия продолжает осмотр частного дома престарелых.

Всюду, куда бы мы не зашли, грязь и антисанитария. На кухне на замызганном столе в тазике китлап — самый дешевый сорт лапши, рядом булки хлеба. Частные учреждения, по логике должны отличаться от государственных как минимум порядком, но здесь все иначе.







Ванная комната и туалет выглядят просто ужасно. Сантехника сломана. Нет даже минимально необходимых вещей. Как в таких условиях моются и справляют свои естественные надобности требующие особого ухода пожилые люди — непонятно.

Фото 24.kg. Уборная в доме престарелых.

В здании холодно и сыро. Несмотря на то что на улице заметно потеплело, в комнатах температура не поднимается выше десяти градусов. Несложно представить, каково здесь в сильные морозы.

Фото 24.kg. В спальнях холодно.

Доходим до той самой комнаты, в которой накануне вечером волонтеры обнаружили тело мертвой пенсионерки. Соседки несчастной по палате молчаливы. Словно заученный текст они повторяют одно и то же: «У нас все хорошо, жалоб нет», — и отчего-то с опаской косятся на дверь.

На втором этаже дома престарелых находим привязанного к инвалидному креслу дедушку. На лице ссадины и кровоподтеки. Говорят, что он сам упал с кровати. Хочется в это верить.

Фото 24.kg. Один из постояльцев частного дома престарелых.

Быть может, это прозвучит грубо, но если администрация заведения считает такие условия приемлемыми и многочисленные комиссии, которые, как оказалось, прежде не раз здесь бывали, с ними согласны, то не остается ничего, кроме как пожелать всем им в старости не оказаться в похожем на это месте. Карма вещь суровая.

По условиям договора с мэрией Кемина Синюк получила в пользование здание бывшего детского сада с обязательством его ремонта. Но невооруженным глазом видно, что здесь давным-давно не белили даже стены. Татьяна не скрывает, вкладываться в не принадлежащую ей недвижимость она не намерена.

— Мы окна поменяли и этого достаточно. Почему я должна вкладывать собственные деньги? Завтра меня попросят съехать отсюда, и все, что я сделаю, достанется мэрии, — говорит она.

Фото 24.kg

На этом экскурсия по дому ужасов закончилась. В пансионе за телом умершей приехали ее родственники. Претензий к администрации, как выяснилось, у них нет.

Странные смерти здесь уже были

По словам депутата Натальи Дубининой, разразившийся скандал в истории частного дома престарелых «Луч солнца» далеко не первый. В 2017 году при странных обстоятельствах одну из его постояльцев нашли мертвой. Пожилая женщина, оказавшись на улице, замерзла насмерть. Депутат согласилась показать место, где это случилось.

Фото 24.kg. Наталья Дубинина на месте, где в 2017-ом нашли тело замерзшей пенсионерки.



«Вот тут все и произошло, — указывая на забор расположенного недалеко от пансиона частного дома, рассказывает Дубинина. — Хозяин дома вышел зимой в огород и между забором и пристройкой увидел сидящую на земле фигуру. Окликнул, подошел, потрогал, а она уже ледяная. В ту зиму были жуткие метели. Она забилась в эту щель, спасаясь от холода. Как назло, в тот день дома никого не оказалось. Потом проводилась проверка. Выяснилось, что постоялицу выставили на улицу из-за проблем с алкоголем. А милиция и вовсе сделала заключение, что никто не виноват. Якобы у нее сердце остановилось, и раз это случилось не на территории пансиона, то и администрация за ЧП не в ответе».

По ее словам, она не раз становилась инициатором проверок частного пансиона, но безрезультатно. Писала обращения в госорганы, в том числе и в прокуратуру с требованием провести всестороннее расследование деятельности закрытого учреждения. Результатов как не было, так и нет.

Откровения бывшей медсестры

«Я ни разу не видела ни милицию, ни скорую. Когда умирал очередной старик, к нам просто приезжала похоронная команда и забирала тело», — вспоминает Светлана.

Скорая помощь и милиция и прежде не были в курсе смертей в «Луче солнца». Об этом рассказала медсестра Светлана Шокарева, работавшая в частном пансионе для пожилых в 2016 году.

Сложно было вызвать врачей и для еще живых постояльцев. Синюк, по ее словам, человек властный, считающий пансион своей собственностью. Проявление инициативы без ее ведома не допускалось. В какой-то момент Светлана просто не нашла в себе моральных сил, чтобы продолжить работать в этом месте.

Фото 24.kg. Бывшая медсестра "Луча солнца" Светлана Шокарева.

Весной 2018 года к Светлане на работу в больницу пришел один из постояльцев «Луча солнца» — Геннадий Точиев. Он рассказал, что Татьяна Синюк выставила его за порог.

«Он пригрозил Синюк прокуратурой, сказал, что пожалуется на нее и расскажет обо всем, что происходит в доме престарелых.

Татьяна расторгла с ним договор, выдала ему его документы и отвезла на местный вокзал. Указала водителю маршрутки, чтобы тот увез старика в Бишкек и там его высадил. Мол, пусть проваливает куда хочет.

Дядя Гена расплакался, и когда Татьяна ушла, попросил таксиста привезти его ко мне, так как он хорошо меня знал и я всегда была к нему добра. Водитель так и сделал», — вспоминает Светлана.

Сердобольная женщина приютила у себя пенсионера. Он умер недавно, 7 января на свой день рождения в возрасте 71 года, окруженный ставшими ему родными людьми.

Два года назад в один из вечеров бывший постоялец рассказал ей и депутату Натальи Дубининой о том, что происходит в стенах пансиона Татьяны Синюк. Директора дома престарелых и ее мужа пожилой мужчина называл «гестаповцами» и никак иначе. На видеозаписи он говорит о систематических побоях и унижениях. Приводим его рассказ полностью, без сокращений и монтажа.





По словам депутата Натальи Дубининой, по озвученным пенсионером фактам госорганами проводилась проверка, она лично обращалась в мэрию Кемина в прокуратуру и ГКНБ. Однако никакой внятной реакции от госорганов не последовало. Ответ один — учреждение частное и диктовать свои условия государство ему не может.

Фото 24.kg. Дом, который строит Татьяна Синюк

Татьяна Синюк и ее дом престарелых тем временем продолжают работать. Владелица частного пансиона, жалующаяся на отсутствие денег и помощи, успела за эти годы построить себе в Кемине новое двухэтажное здание. Якобы сюда она планирует перевести «Луч солнца».

P.S. Когда этот материал готовился к выходу, стало известно о решении комиссии закрыть «Луч солнца». Оставшихся в нем стариков предлагается перевести в Нижне-Серафимовский дом-интернат для престарелых. Свою проверку по факту смерти постоялицы начала и милиция.