Мирный марш за права женщин закончился. Участники расходятся

Акция за права женщин в Бишкеке закончилась. Примерно 300 человек пешим маршем прошли от «Белого дома» до памятника Уркуе Салиевой.

Возле монумента они скандировали лозунги в поддержку женщин и за равноправие. Участники митинга расходятся.

Фото 24.kg. Мирный марш за права женщин

Ранее стало известно, что в центре Бишкека запретили проводить митинги и мирные марши до 22 апреля. Первомайский районный акимиат обратился в суд с заявлением об ограничении митингов и мирных акций протеста, потому что граждане, не участвующие в маршах, обеспокоены личной безопасностью.

Однако активисты обжаловали решение суда уже после положенного срока подачи апелляционных жалоб.

Напомним, 8 марта 2020 года во время проведения марша феминисток на участниц напали неизвестные. На место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Целый год они добивались справедливости. И только в феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года.