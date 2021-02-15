14:25
USD 84.51
EUR 102.29
RUB 1.14
Общество

Разгон марша за права женщин. Бишкекский горсуд отменил решение райсуда

Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Евгения Крапивина.

Читайте по теме
Верховный суд признал действия милиции по разгону марша 8 марта незаконными

По ее словам, решение об отмене постановления Свердловского районного суда столицы в горсуде приняли сегодня.

«Сам документ получим в течение трех дней и опубликуем», — написала Евгения Крапивина.

Ранее Свердловский районный суд Бишкека признал законным задержание участниц женского марша, который прошел 8 марта прошлого года. Суд решил, что сотрудники милиции действовали строго в рамках своих полномочий.

Напомним, что 8 марта 2020-го организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек были доставлены в УВД, пятерых участниц оштрафовали на 3 тысячи сомов каждую.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183457/
просмотров: 474
Версия для печати
Материалы по теме
Разгонов не будет. Милиция не станет применять силовые методы во время митингов
Верховный суд признал действия милиции по разгону марша 8 марта незаконными
Алмамбет Шыкмаматов стал и. о. генерального прокурора
Омурбек Суваналиев объяснил, зачем он прибыл в ГКНБ
На площади избили бывшего главу ГРС Тайырбека Сарпашева
Беспорядки в Бишкеке. Молодого медика избили до полусмерти
Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке
Выборы-2020. Кто из лидеров партий сегодня пойдет на встречу с президентом
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие оттеснили силовиков к «Белому дому»
Выборы-2020. Партия «Биримдик» готова пойти на повторные выборы
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и&nbsp;Опумбаева Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и Опумбаева
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Бизнес
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
&laquo;Керемет Банк&raquo; продо&shy;лжает аккредитацию оценочных компаний на&nbsp;2021-2022 годы «Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
Идеи подарков любимым. С&nbsp;заботой о&nbsp;близких Идеи подарков любимым. С заботой о близких
15 февраля, понедельник
14:11
Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупцион...
14:09
Глава ГСБЭП: Скоро мы раскроем крупные коррупционные схемы
14:05
Сбежавшая из зоопарка обезьяна проникла в жилой дом в городе Ош
14:01
Афганская война до сих пор приходит во сне. Воспоминания спецназовца
13:42
Дело Абдиля Сегизбаева. Родственники Жылдыз Чодобаевой просят отпустить ее