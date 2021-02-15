Разгон марша за права женщин. Бишкекский горсуд отменил решение райсуда

Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Евгения Крапивина.

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По ее словам, решение об отмене постановления Свердловского районного суда столицы в горсуде приняли сегодня.

«Сам документ получим в течение трех дней и опубликуем», — написала Евгения Крапивина.

Ранее Свердловский районный суд Бишкека признал законным задержание участниц женского марша, который прошел 8 марта прошлого года. Суд решил, что сотрудники милиции действовали строго в рамках своих полномочий.

Напомним, что 8 марта 2020-го организация Bishkek Feminist Initiatives планировала провести марш солидарности. Активистки стали собираться на площади Победы. Но члены «Кырк чоро» сорвали акцию, устроив провокации. На место прибыли сотрудники милиции и задержали участников мирного марша. Около 50 человек были доставлены в УВД, пятерых участниц оштрафовали на 3 тысячи сомов каждую.