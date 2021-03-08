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Общество

В Бишкеке начался марш за права женщин. Собралось около 200 человек

В Бишкеке проходит мирный марш за права женщин. Около 200 человек собрались у главного входа в «Белый дом».

Они держат плакаты с надписями: «Мое счастье в моих правах»; «Место женщин там, где они считают нужным»; «За безопасный мир для женщин».

Организаторы сообщили, что пройдут мирным маршем по проспекту Чуй до памятника Уркуе Салиевой.

Ранее стало известно, что в центре Бишкека запретили проводить митинги и мирные марши до 22 апреля. Первомайский районный акимиат обратился в суд с заявлением об ограничении митингов и мирных акций протеста, потому что граждане, не участвующие в маршах, обеспокоены личной безопасностью.

Однако активисты обжаловали решение суда уже после положенного срока подачи апелляционных жалоб.

Напомним, 8 марта 2020 года во время проведения марша феминисток на участниц напали неизвестные. На место приехала милиция, но она стала задерживать не провокаторов, а участниц. Им выписали штрафы, обвинив в нарушении общественного порядка. Активистки подали в суд. Целый год они добивались справедливости. И только в феврале 2021-го Бишкекский городской суд отменил постановление о наложении штрафа по делу о нарушении в отношении одной из задержанных участниц марша за права женщин 8 марта 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185701/
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