Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос

В начале недели сторонники президента Садыра Жапарова предложили выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию. Инициатором выступил член партии «Мекенчил», экс-депутат Жогорку Кенеша Нооманжан Аркабаев.

По его словам, Садыр Жапаров 15 лет ведет борьбу за законность в стране и защиту прав человека, несмотря на гонения и жизненные трудности.

«В свое время президент ЮАР Нельсон Мандела был удостоен премии за то, что всю свою жизнь посвятил защите прав человека. Садыр Жапаров тоже достоин Нобелевской премии за неустанный труд в защите прав человека», — сказал Нооманжан Аркабаев.

Отметим, Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие общества.

Журналист 24.kg поинтересовался у горожан, достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии.

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