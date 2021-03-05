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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке перекроют 14 дорог для их ремонта. Карта

В Бишкеке на отрезках 14 улиц будет временно ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, с 15 марта возобновляется реконструкция дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет гранта КНР.

Временное ограничение движения автомобилей вводится:

  • на улице Каркыра от улицы Гагарина до улицы Ак-Ордо в жилмассив «Ак-Ордо»;
  • на улице Туголбай Ата от улицы Ибраимова до улицы Орозбекова;
  • на улице Айбийке от улицы Гагарина до ж/д переезда в жилмассив «Ак-Ордо»;
  • на улице Ажыбека Баатыра от Джунусалиева до проспекта Манас;
  • на улице Жунусалиева (на электронных картах указана как Бакаева) от улицы Абдырахманова до улицы Масалиева в жилмассив «Арча-Бешик»;
  • на улице Стадионной от улицы Абдрахманова до улицы Магистральной в жилмассив «Ынтымак»;
  • на улице Кокчетавской от улицы Махатмы Ганди до улицы Тоголока Молдо;
  • на улице Ташкентской от улицы Турусбекова до улицы Тоголока Молдо;
  • на улице Новой от улицы Ленской в жилмассив «Жеңиш»;
  • на улице Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы 7 Апреля;
  • на улице Койбагарова от улицы Жукеева-Пудовкина до улицы Каралаева;
  • на улице Фере от улицы Тоголока Молдо до улицы Курманжан Датки;
  • на улице Буденного от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу;
  • на улице Огонбаева от улицы Ибраимова до улицы Осмонкула.

В мэрии напомнили, что вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие из них будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185590/
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