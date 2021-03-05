Экс-начальника Бишкекского СИЗО-1 Марса Джусупбекова восстановили в должности. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, ранее Верховным судом Джусупбеков оправдан за отсутствием состава преступления.

В ГСИН подтвердили эту информацию. По данным ведомства, Марс Джусупбеков уже представлен личному составу. Начальника следственного изолятора, на место которого пришел Джусупбеков, перевели в центральный аппарат ведомства.

Напомним, Марс Джусупбеков был признан виновным в превышении и злоупотреблении должностным положением и приговорен к четырем годам колонии-поселения. Позже Верховный суд отменил все решения и направил дело на новое рассмотрение. Все три инстанции оправдали Джусупбекова за отсутствием состава преступления.