ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире

Число случаев заражения вирусом впервые за последние семь недель вновь увеличилось. Об этом на брифинге в Женеве сообщил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передают «Новости ООН».

По его словам, рост заболеваемости отмечен в четырех из шести регионов мира: Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье.

«Это вызывает разочарование, но не удивляет», — отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что, возможно, частично рост заражений связан с ослаблением мер общественного здравоохранения, циркуляцией новых штаммов и с тем, что люди теряют бдительность.

«Вакцины помогут спасти жизни, однако если страны полагаются исключительно на вакцины, они делают ошибку», — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал не ослаблять основные меры общественного здравоохранения.

«Органы общественного здравоохранения должны проводить тестирование, отслеживать контакты, обеспечивать изоляцию, поддерживать карантин и оказывать качественную помощь. Люди должны избегать больших скоплений, соблюдать физическую дистанцию, мыть руки, использовать маски и проветривать помещения», — добавил он.