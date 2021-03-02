10:51
USD 84.78
EUR 102.21
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире

Число случаев заражения вирусом впервые за последние семь недель вновь увеличилось. Об этом на брифинге в Женеве сообщил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передают «Новости ООН».

По его словам, рост заболеваемости отмечен в четырех из шести регионов мира: Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье.

«Это вызывает разочарование, но не удивляет», — отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что, возможно, частично рост заражений связан с ослаблением мер общественного здравоохранения, циркуляцией новых штаммов и с тем, что люди теряют бдительность.

«Вакцины помогут спасти жизни, однако если страны полагаются исключительно на вакцины, они делают ошибку», — подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал не ослаблять основные меры общественного здравоохранения.

«Органы общественного здравоохранения должны проводить тестирование, отслеживать контакты, обеспечивать изоляцию, поддерживать карантин и оказывать качественную помощь. Люди должны избегать больших скоплений, соблюдать физическую дистанцию, мыть руки, использовать маски и проветривать помещения», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185074/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан подключился к приложению «Путешествую без COVID-19» в тестовом режиме
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане коронавирусом болеют 633 человека, 109 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 57 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 308
Для зараженных COVID-19 свободны 320 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 114 миллионов, умерли более 2,5 миллиона
ВОЗ: Меньше 10 процентов человечества имеет антитела к COVID-19
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В Кыргызстане коронавирусом болеют 636 человек, 109 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 22 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 251
Популярные новости
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
В&nbsp;ГКНБ не&nbsp;могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в&nbsp;частной больнице В ГКНБ не могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в частной больнице
Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и&nbsp;собак Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак
Неделя-24. Президент съездил к&nbsp;Путину, а&nbsp;Матраимов перебрался из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
2 марта, вторник
10:43
ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболеваемости COVID-19 в мире ВОЗ впервые за семь недель отметила ускорение заболевае...
10:41
Юный кыргызстанец установил рекорд по количеству отбитых мячей для пинг-понга
10:39
Путем угроз и шантажа. Сотрудники ГКНБ и МВД ездили на хадж за деньги паломников
10:31
Стартовал второй этап кампании по приему Единой налоговой декларации
10:27
Кыргызстанец пользовался в Тюмени фальшивыми правами. Отделался штрафом