Глава Минсоцразвития попросила Катарский фонд построить центр для детей с ОВЗ

Министерство здравоохранения и социального развития предложило Катарскому благотворительному фонду рассмотреть возможность строительства реабилитационного центра для родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова встретилась с заместителем директора благотворительной организации «Катар Черити» Алсамман Хомам.

В ходе встречи обсуждены ранее достигнутые договоренности по совместным проектам.

Отмечается, что в 2020 году по просьбе Минсоцразвития фонд увеличил охват по выдаче пособий для детей-сирот и полусирот до 11 лет на 600 человек.

«Кроме пособий, «Катар Черити» также оказывает помощь детям в приобретении одежды, школьных принадлежностей и продуктов питания. В части помощи по оплате контрактов студентам-сиротам, полусиротам и лицам с ОВЗ из 229 заявок — 102 положительно рассмотрены, и они будут обеспечены финансовыми обязательствами с арабской стороны. Остальные заявки будут рассмотрены в 2021 году», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что благотворительный фонд выдал лицам с инвалидностью более 140 новых инвалидных колясок.

За последние три года «Катар Черити» предоставил помощь уязвимым слоям населения Кыргызстана на общую сумму 1,5 миллиарда сомов.

Увеличил охват по выдаче пособий для детей сирот и полусирот с 3 тысяч 500 до 7 тысяч 500 человек.

Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова поблагодарила фонд за поддержку и попросила построить для родителей с детьми с инвалидностью центр. В учреждении они могли бы получать государственные услуги и возможность дополнительного заработка, пока дети будут находиться на реабилитации в течение рабочего дня в этом центре.

По итогам встречи стороны договорились встретиться вновь для реализации поднятых вопросов и плодотворного сотрудничества.