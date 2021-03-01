13:15
USD 84.75
EUR 102.96
RUB 1.14
Общество

Глава Минсоцразвития попросила Катарский фонд построить центр для детей с ОВЗ

Министерство здравоохранения и социального развития предложило Катарскому благотворительному фонду рассмотреть возможность строительства реабилитационного центра для родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова встретилась с заместителем директора благотворительной организации «Катар Черити» Алсамман Хомам.

В ходе встречи обсуждены ранее достигнутые договоренности по совместным проектам.

Отмечается, что в 2020 году по просьбе Минсоцразвития фонд увеличил охват по выдаче пособий для детей-сирот и полусирот до 11 лет на 600 человек.

«Кроме пособий, «Катар Черити» также оказывает помощь детям в приобретении одежды, школьных принадлежностей и продуктов питания. В части помощи по оплате контрактов студентам-сиротам, полусиротам и лицам с ОВЗ из 229 заявок — 102 положительно рассмотрены, и они будут обеспечены финансовыми обязательствами с арабской стороны. Остальные заявки будут рассмотрены в 2021 году», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что благотворительный фонд выдал лицам с инвалидностью более 140 новых инвалидных колясок.

За последние три года «Катар Черити» предоставил помощь уязвимым слоям населения Кыргызстана на общую сумму 1,5 миллиарда сомов.

Увеличил охват по выдаче пособий для детей сирот и полусирот с 3 тысяч 500 до 7 тысяч 500 человек.

Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова поблагодарила фонд за поддержку и попросила построить для родителей с детьми с инвалидностью центр. В учреждении они могли бы получать государственные услуги и возможность дополнительного заработка, пока дети будут находиться на реабилитации в течение рабочего дня в этом центре.

По итогам встречи стороны договорились встретиться вновь для реализации поднятых вопросов и плодотворного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184969/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Кыргызстане
COVID-19. Сможет ли Кыргызстан противостоять новому штамму и когда будет вакцина
Скандал с центром наркологии. Разместить в их здании дерматологов хотят временно
Вирусный гепатит. В некоторых школах нет возможности помыть руки перед едой
Введенные Минздравом индикаторы толкают врачей на ложные действия
В Бишкеке появилась аллея здоровья
Оптимизация в Минздраве. Что станет с поликлиниками Бишкека?
Популярные новости
Страшнее, чем COVID-19, или Как не&nbsp;заболеть раком Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
Закрытые границы, переносы и&nbsp;возвраты. Как летать во&nbsp;время пандемии Закрытые границы, переносы и возвраты. Как летать во время пандемии
Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и&nbsp;собак Хоспис для четвероногих. Как Ольга спасает брошенных кошек и собак
Неделя-24. Президент съездил к&nbsp;Путину, а&nbsp;Матраимов перебрался из&nbsp;СИЗО в&nbsp;клинику Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику
Бизнес
&laquo;ЧЕТРА&raquo; и&nbsp;&laquo;КОРТЭС&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве и&nbsp;взаимодействии «ЧЕТРА» и «КОРТЭС» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии
Как природный газ помог детям школы-интерната &#8470;&nbsp;21 Как природный газ помог детям школы-интерната № 21
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
1 марта, понедельник
13:07
Глава Минсоцразвития попросила Катарский фонд построить центр для детей с ОВЗ Глава Минсоцразвития попросила Катарский фонд построить...
12:53
Учредитель «Мекеним Кыргызстана» может стать депутатом парламента
12:37
Сегодня последний день приема Единой налоговой декларации у юридических лиц
12:27
Местные выборы. Представителей партий просят не нарушать сроки агитации
12:18
Цена на бензин в марте может вырасти еще на 8 сомов