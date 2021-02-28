Мальчик из села Балбай Иссык-Кульской области встретился с Садыром Жапаровым

Мальчик из села Балбай Иссык-Кульской области Бекболот Турдушев встретился с Садыром Жапаровым. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Как рассказал 24.kg блогер Азирет Осмонов, встреча состоялась сегодня. «На ней Бекболот озвучил свою просьбу, которую до этого неоднократно повторял. А именно — построить школу и детский сад в его селе. Президент услышал его и обещал выполнить пожелания мальчика», — сказал Азирет Осмонов.

Ранее Бекболот Осмонов виделся с президентом Садыром Жапаровым онлайн и получал от него подарки.

Напомним, мальчик из села Балбай Тюпского района Иссык-Кульской области Бекболот Турдушев записал видеообращение президенту. Он попросил главу государства построить школу в его селе.

«Я мальчик из Балбая. Ассалам алейкум, Садыр Жапаров, как вы? Вот вы стали президентом, а не построить ли вам в нашем селе двухэтажную школу? Наша школа заплесневела, и из-за этого нам пришлось перейти на онлайн-обучение. Как так можно? Давайте постройте школу, и народ начнет любить вас», — говорил ребенок.