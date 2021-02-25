Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком

Ежегодно в Кыргызстане регистрируется около 5,5 тысячи онкологических больных (около 100 случаев на 100 тысяч населения). Чаще, по статистике, заболевают женщины, чем мужчины.

Многие обращаются за профессиональной медицинской помощью слишком поздно. Проблема в том, что на ранних стадиях, как правило, рак видимых признаков не проявляет. Старший научный сотрудник Национального центра онкологии и гематологии Энвер Соодонбеков рассказал 24.kg об опасных симптомах и обязательных обследованиях для раннего выявления недуга.

— Что должно насторожить человека, чтобы он своевременно обратился к врачу?

— Есть общие симптомы: похудение, не связанное с диетами, общая слабость, немотивированное повышение температуры (37-38 градусов), недомогание, кровотечения или выделения из половых органов. Какие-то образования, уплотнения со стороны кожи, увеличение в размерах родимых пятен.

Со стороны молочных желез — уплотнения, появление лимонной корки. Могут также увеличиться лимфатические узлы (паховые, надключичные). При раке пищевода может быть нарушение проходимости пищи, сначала твердой, а по мере увеличения опухоли возникают трудности уже и с жидкой пищей.

При пальпации новообразования определяются. Если человек проводит самообследование, то он заметит изменения. Прислушиваться к организму нужно.

— Какие факторы провоцируют рак?

— Физические (ультрафиолетовое облучение), химические (различные канцерогенные вещества в воздухе, воде, тяжелые металлы и так далее) и биологические (вирусы, бактерии).

Доказано, что вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки. Вирус гепатита способствует развитию рака печени.

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Кроме того, негативно влияют вредные привычки (курение, употребление алкоголя), избыточный вес. Очень большую роль в возникновении злокачественных опухолей играет наследственность. К примеру, полипоз кишечника может провоцировать рак кишечника в нескольких поколениях.

— Можно ли бороться с наследственностью?

— Можно, конечно, но не всегда. С возрастом риск возникновения любой опухоли увеличивается. Воздействие факторов окружающей среды в организме накапливается и в конечном счете может привести к развитию злокачественных опухолей.

— Кто в группе риска?

— Чаще, конечно, пожилые. Но зависит и от образа жизни, профессии. По раку легкого, к примеру, это курильщики; работавшие на асбестовых, сталелитейных производствах, в горячих цехах; больные с хроническим бронхитом.

Рак не развивается на нормальной, здоровой ткани, а всегда там, где есть органические изменения, рубцы, после воспаления.

— Какой средний возраст пациентов?

— Примерно 60 лет и старше. Есть, конечно, среди заболевших и молодые, и дети.

— Какие обследования проходить регулярно, чтобы исключить онкологию?

— Женщинам после 40 лет нужно хотя бы раз в год обследоваться у маммолога и гинеколога. Эти две локализации являются ведущими в структуре онкологической заболеваемости в Кыргызстане.

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Мужчинам старше 50 лет ходить ежегодно к урологу. Также можно проходить гастроскопию, колоноскопию. Флюорографию раз в год делать ежегодно всем.

Раньше наша медицина имела профилактическое направление. Работавших на предприятиях, заводах и фабриках заставляли обязательно проходить медосмотры, во время которых на ранних стадиях можно было выявить какие-то заболевания. Сейчас производств нет, многие ушли в частный сектор, самозанятые.

На ранней стадии заболевания можно излечить 99 процентов больных.

— Какие посоветуете меры профилактики?

— В первую очередь вести здоровый образ жизни, отказаться от табака и алкоголя, заниматься спортом. Даже если нет возможности для активных физических нагрузок, хотя бы прогуляться перед сном. Борьба с лишним весом обязательна.

Соблюдать правильное питание, не переедать, сократить приемы красного мяса и колбасных продуктов, а овощей и фруктов, наоборот, увеличить. Зеленый чай, куркума, имбирь тоже полезны. Часть продуктов питания импортируется из-за границы, во многих есть консерванты. Это тоже не очень хорошо...

Также следует проходить ежегодные обследования.

Но универсального рецепта, конечно, сегодня нет. Природу рака полностью не изучили.

Я работал в торакальном отделении, часть больных вообще в жизни не курили и поступали к нам с тем же раком легкого. Сказывается воздействие как внешних факторов, так и внутренних. Наследственность, подчеркну, имеет значение.

— Как скажется ухудшение экологии на здоровье бишкекчан?

— Если так будет продолжаться еще 10-20 лет, то будет рост рака легкого и других заболеваний. Бронхолегочные проблемы, думаю, уже увеличились.

От воздействия причинного фактора до развития опухоли проходит длительный латентный период. Десятилетия.

— Что делать, чтобы не столкнуться с онкозаболеванием повторно?

— Обязательно наблюдаться у лечащего врача, регулярно ходить на контрольные осмотры в онкологическую поликлинику, следить, чтобы не допустить рецидив заболевания.