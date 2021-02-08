Онкология без права на надежду. Линейные ускорители до сих пор не распаковали

Пять лет обещаний, поиск денег, три попытки провести тендер, жалобы и разбирательства, а результата до сих пор нет. Сотни онкобольных в Кыргызстане лечатся на устаревшем оборудовании, в то время как новые линейные ускорители простаивают в огромных деревянных ящиках.
Упущенное времяИстория началась в 2016 году, когда общественный фонд «Помогать легко» объявил общенациональный сбор денег на покупку современного лучевого оборудования для лечения онкопациентов. В 2017-м сбор закрыли, поскольку компания Centerra Gold выделила $10 миллионов. Несколько раз тендер по различным причинам отменяли и лишь в феврале 2019-го объявили о завершении конкурса.
В Национальном центре онкологии и гематологии (НЦОГ) планировали с сентября 2020 года начать уже, наконец, прием пациентов. Однако из-за коронавируса поставка оборудования затянулась до октября. С тех пор упакованные (!) линейные ускорители находятся в одном из корпусов НЦОГ. Правоохранительные органы не дают разрешения на их установку и ввод в эксплуатацию.
Заведующая инженерно-техническим отделом НЦОГ Наталья Трулева и инженер-физик-радиолог Владислав Пучков негодуют: сколько жизней можно было спасти за это время. Вместо этого они регулярно ходят на допросы в ГКНБ, где ищут коррупционную составляющую тендера.
Ищут нарушения, а найти не могут«Коррупционной составляющей просто нет! — уверена Наталья Трулева. — Технические спецификации разрабатывали с учетом консультаций со специалистами из России, Беларуси и других стран. Мы учли замечания, чтобы в конкурсном торге могли принять участие все производители линейных ускорителей. Сделали расчеты радиационной защиты, по этому вопросу приезжали представители МАГАТЭ. В тендере участвовали две компании — из Англии (Elekta) и США (Varian). Выбрали более выгодное предложение».
Причем изначально оборудование должно было быть 2018 года производства, а нам поставили еще новее — 2019-2020 годов производства.Наталья Трулева
«Такое оборудование используют в России, Узбекистане, Европе. Поставщик — один из лидирующих производителей в мире. Если бы аппараты купили в Индии или Китае, другой вопрос», — добавила она.
«По условиям тендера оплата осуществляется только после поставки и установки ускорителей, предоплата не предусмотрена. Поставщик согласился на такие условия, выполнил все требования, а деньги до сих пор не получил. Счета, где находятся выделенные «Кумтором» деньги, арестованы, нас без конца проверяют. Поставщик несет риски и просто в шоке. С Кыргызстаном скоро никто не захочет иметь никаких дел», — добавил Владислав Пучков.
По словам представителей НЦОГ, ранее правоохранительные органы уже их проверяли и нарушений не выявили. Что ищут на этот раз? Об этом сотрудникам онкоцентра не говорят. «Несколько лет назад директор ОФ «Помогать легко» Динара Аляева писала жалобу. С тем вопросом разобрались. Но, возможно, старое заявление подняли снова», — предположила Наталья Трулева.
Сама Динара Аляева заявила 24.kg, что никаких заявлений в органы не писала. Последняя ее жалоба была два года назад и касалась техзадания, которое, по ее мнению, исключало конкуренцию. «Тот тендер был отменен, а дело закрыто. Есть соответствующее письмо из Финпола», — пояснила она.
Следователь комментировать дело отказался.
Гарантийный срок кончаетсяДля установки двух комплектов линейных ускорителей давно все готово. Бункеры закрываются автоматическими дверями, сделанными из стали и свинца. На случай аварийного отключения их можно открыть вручную. Специально для ускорителей закупили новый компьютерный томограф, который также сейчас простаивает.
Готовы к работе и охладители для основного оборудования, осталось установить источники бесперебойного питания. На что потребуется около двух месяцев.
С момента ввода в эксплуатацию ускорителей предусмотрено три года гарантийного бесплатного техобслуживания, на двери — два года. Наталья Трулева опасается, что поставщик из-за убытков может сократить срок обслуживания.
Это была первая такая крупная закупка государством. Раньше пациенты лечились на аппарате TERABALT (Кыргызстан получил его по проекту МАГАТЭ). Сейчас лучевую терапию злокачественных новообразований получают с помощью «Бабатрона», подаренного Индией. Оба гамма-терапевтических аппарата работают с радиоактивным веществом (кобальт-60) и считаются сегодня уже устаревшими.
Болезнь не ждетЛинейный ускоритель позволяет делать радиохирургические ювелирные манипуляции точечно, лучи проектируются так, чтобы не задеть здоровые ткани. Два закупленных комплекта абсолютно идентичны. В случае поломки одного из них пациент сможет спокойно продолжить лечение на втором.
За одну 6-часовую смену через один ускоритель будет проходить до 40 пациентов.
«В развитых странах линейные ускорители используют даже в ветеринарии для лечения животных. А мы не можем для людей установить оборудование, которое простаивает в коробках. Все чего-то ждем», — посетовал Владислав Пучков.