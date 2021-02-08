Онкология без права на надежду. Линейные ускорители до сих пор не распаковали

Пять лет обещаний, поиск денег, три попытки провести тендер, жалобы и разбирательства, а результата до сих пор нет. Сотни онкобольных в Кыргызстане лечатся на устаревшем оборудовании, в то время как новые линейные ускорители простаивают в огромных деревянных ящиках.

Упущенное время

Читайте по теме Ждали два года. Линейные ускорители прибыли в Кыргызстан

История началась в 2016 году, когда общественный фонд «Помогать легко» объявил общенациональный сбор денег на покупку современного лучевого оборудования для лечения онкопациентов. В 2017-м сбор закрыли , поскольку компания Centerra Gold выделила $10 миллионов. Несколько раз тендер по различным причинам отменяли и лишь в феврале 2019-го объявили о завершении конкурса.

В Национальном центре онкологии и гематологии (НЦОГ) планировали с сентября 2020 года начать уже, наконец, прием пациентов. Однако из-за коронавируса поставка оборудования затянулась до октября. С тех пор упакованные (!) линейные ускорители находятся в одном из корпусов НЦОГ. Правоохранительные органы не дают разрешения на их установку и ввод в эксплуатацию.

Заведующая инженерно-техническим отделом НЦОГ Наталья Трулева и инженер-физик-радиолог Владислав Пучков негодуют: сколько жизней можно было спасти за это время. Вместо этого они регулярно ходят на допросы в ГКНБ, где ищут коррупционную составляющую тендера.

Ищут нарушения, а найти не могут

Причем изначально оборудование должно было быть 2018 года производства, а нам поставили еще новее — 2019-2020 годов производства. Наталья Трулева

«Коррупционной составляющей просто нет! — уверена Наталья Трулева. — Технические спецификации разрабатывали с учетом консультаций со специалистами из России, Беларуси и других стран. Мы учли замечания, чтобы в конкурсном торге могли принять участие все производители линейных ускорителей. Сделали расчеты радиационной защиты, по этому вопросу приезжали представители МАГАТЭ. В тендере участвовали две компании — из Англии (Elekta) и США (Varian). Выбрали более выгодное предложение».

«Такое оборудование используют в России, Узбекистане, Европе. Поставщик — один из лидирующих производителей в мире. Если бы аппараты купили в Индии или Китае, другой вопрос», — добавила она.

«По условиям тендера оплата осуществляется только после поставки и установки ускорителей, предоплата не предусмотрена. Поставщик согласился на такие условия, выполнил все требования, а деньги до сих пор не получил. Счета, где находятся выделенные «Кумтором» деньги, арестованы, нас без конца проверяют. Поставщик несет риски и просто в шоке. С Кыргызстаном скоро никто не захочет иметь никаких дел», — добавил Владислав Пучков.

Читайте по теме Покупка линейного ускорителя. Жалобы на коррупцию и отсутствие бункера

По словам представителей НЦОГ, ранее правоохранительные органы уже их проверяли и нарушений не выявили. Что ищут на этот раз? Об этом сотрудникам онкоцентра не говорят. «Несколько лет назад директор ОФ «Помогать легко» Динара Аляева писала жалобу. С тем вопросом разобрались. Но, возможно, старое заявление подняли снова», — предположила Наталья Трулева.

Сама Динара Аляева заявила 24.kg, что никаких заявлений в органы не писала. Последняя ее жалоба была два года назад и касалась техзадания, которое, по ее мнению, исключало конкуренцию. «Тот тендер был отменен, а дело закрыто. Есть соответствующее письмо из Финпола», — пояснила она.

Следователь комментировать дело отказался.

Гарантийный срок кончается

Для установки двух комплектов линейных ускорителей давно все готово. Бункеры закрываются автоматическими дверями, сделанными из стали и свинца. На случай аварийного отключения их можно открыть вручную. Специально для ускорителей закупили новый компьютерный томограф, который также сейчас простаивает.

Готовы к работе и охладители для основного оборудования, осталось установить источники бесперебойного питания. На что потребуется около двух месяцев.

Устанавливать ускорители будут специалисты из Турции. Эксперты из Москвы или Прибалтики обучат в Бишкеке 16 сотрудников НЦОГ (физиков, инженеров, врачей и медсестер). После этого их отправят на стажировку за рубеж.

С момента ввода в эксплуатацию ускорителей предусмотрено три года гарантийного бесплатного техобслуживания, на двери — два года. Наталья Трулева опасается, что поставщик из-за убытков может сократить срок обслуживания.

Двери, кстати, установлены и введены в эксплуатацию. Но простаивают без движения. Как такое вообще возможно? Кто ответит за истраченную впустую гарантию?

Это была первая такая крупная закупка государством. Раньше пациенты лечились на аппарате TERABALT (Кыргызстан получил его по проекту МАГАТЭ). Сейчас лучевую терапию злокачественных новообразований получают с помощью «Бабатрона», подаренного Индией. Оба гамма-терапевтических аппарата работают с радиоактивным веществом (кобальт-60) и считаются сегодня уже устаревшими.

Люди, не имеющие финансовой возможности выехать за рубеж, будут обречены на смерть. Опухоль, которую начали облучать, становится агрессивной и начинает расти.

«Бабатрон» — единственный на всю республику. Страшно представить, что станет с больными в случае выхода его из строя. А он уже останавливался. Отработавший свой срок TERABALT демонтировали, переводить пациентов в случае поломки «Бабатрона» некуда.

Болезнь не ждет

Линейный ускоритель позволяет делать радиохирургические ювелирные манипуляции точечно, лучи проектируются так, чтобы не задеть здоровые ткани. Два закупленных комплекта абсолютно идентичны. В случае поломки одного из них пациент сможет спокойно продолжить лечение на втором.

За одну 6-часовую смену через один ускоритель будет проходить до 40 пациентов.

«На ранних стадиях рак практически полностью излечим, — подчеркивают онкологи. — На поздних влияет много факторов (состояние организма, течение болезни, психологический настрой и другие причины)».

«В развитых странах линейные ускорители используют даже в ветеринарии для лечения животных. А мы не можем для людей установить оборудование, которое простаивает в коробках. Все чего-то ждем», — посетовал Владислав Пучков.