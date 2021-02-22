Запугала стариков. Татьяна Синюк препятствует закрытию «Луча солнца»

Директор скандального дома для престарелых «Луч солнца» в Кемине Татьяна Синюк препятствует его расселению и закрытию. Об этом 24.kg сообщила депутат Кеминского горкенеша Наталья Дубинина.

По ее словам, накануне комиссия из числа депутатов, сотрудников мэрии и волонтеров приехала в «Луч солнца», чтобы перевезти его постояльцев в Нижне-Серафимовский дом-интернат для престарелых.

Фото 24.kg. Директор «Луча солнца» Татьяна Синюк.

«Была организована группа из соцзащиты, милиции, скорой помощи и волонтеров для транспортировки пенсионеров. Однако все подопечные отказались покидать частный пансион. Очевидно, что это дело рук директора Татьяны Синюк. Она запугала стариков и настроила их против нас», — говорит Дубинина.

По словам депутата, в Нижне-Серафимовском доме-интернате для постояльцев «Луча солнца» уже подготовили 28 мест.

«В доме-интернате хорошие условия. Тепло, чисто и комфортно. Бабушки и дедушки будут жить по двое в одной комнате. Они будут обеспечены всем — от холодильников до телевизоров. Есть и своя поликлиника с медперсоналом. Коллектив очень уважительный», — рассказывает Дубинина.

Депутат также обратилась к главе Министерства здравоохранения и социальной защиты с тем, чтобы он взял ситуацию под свой контроль. Она намерена добиваться и всестороннего расследования правоохранителями по факту нарушений, происходивших в частном пансионе.

По следам публикации в 24.kg «Частный дом ужасов Татьяны Синюк» Министерство здравоо­хранения и социально­го развития, напомним, назначило проверку. Сообщалось, что акимом Кеминского района Нурланом Шаршена­лиевым создана комиссия с участием чиновников местной администрации, а также членов «Кемин биримд­иги». Проведена проверка условий содержания пожил­ых граждан и лиц с ограниченными возможн­остями здоровья, проживающих в этом учреждении. По итогам составлен протокол.

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Кроме того, изучены правоустан­авливающие и другие документы. Просмотрены личные дела проживающих, проведены с ними беседы. Итоги чиновники обещают огласить только после завершения проверки.

Ранее, напомним, представители «Кемин биримдиги» побывали в «Луче солнца», чтобы проведать одиноких стариков и оказать им помощь. Они стали свидетелями масштабных нарушений со стороны директора учреждения. Ужасные условия содержания, грязь и антисанитария. Кроме того, в одной из комнат волонтеры обнаружили умершую постоялицу дома престарелых. Пожилую женщину просто накрыли простыней.