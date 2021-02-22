Запугала стариков. Татьяна Синюк препятствует закрытию «Луча солнца»

Директор скандального дома для престарелых «Луч солнца» в Кемине Татьяна Синюк препятствует его расселению и закрытию. Об этом 24.kg сообщила депутат Кеминского горкенеша Наталья Дубинина.
По ее словам, накануне комиссия из числа депутатов, сотрудников мэрии и волонтеров приехала в «Луч солнца», чтобы перевезти его постояльцев в Нижне-Серафимовский дом-интернат для престарелых.
«Была организована группа из соцзащиты, милиции, скорой помощи и волонтеров для транспортировки пенсионеров. Однако все подопечные отказались покидать частный пансион. Очевидно, что это дело рук директора Татьяны Синюк. Она запугала стариков и настроила их против нас», — говорит Дубинина.
По словам депутата, в Нижне-Серафимовском доме-интернате для постояльцев «Луча солнца» уже подготовили 28 мест.
«В доме-интернате хорошие условия. Тепло, чисто и комфортно. Бабушки и дедушки будут жить по двое в одной комнате. Они будут обеспечены всем — от холодильников до телевизоров. Есть и своя поликлиника с медперсоналом. Коллектив очень уважительный», — рассказывает Дубинина.
Депутат также обратилась к главе Министерства здравоохранения и социальной защиты с тем, чтобы он взял ситуацию под свой контроль. Она намерена добиваться и всестороннего расследования правоохранителями по факту нарушений, происходивших в частном пансионе.
По следам публикации в 24.kg «Частный дом ужасов Татьяны Синюк» Министерство здравоохранения и социального развития, напомним, назначило проверку. Сообщалось, что акимом Кеминского района Нурланом Шаршеналиевым создана комиссия с участием чиновников местной администрации, а также членов «Кемин биримдиги». Проведена проверка условий содержания пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в этом учреждении. По итогам составлен протокол.
Кроме того, изучены правоустанавливающие и другие документы. Просмотрены личные дела проживающих, проведены с ними беседы. Итоги чиновники обещают огласить только после завершения проверки.
Ранее, напомним, представители «Кемин биримдиги» побывали в «Луче солнца», чтобы проведать одиноких стариков и оказать им помощь. Они стали свидетелями масштабных нарушений со стороны директора учреждения. Ужасные условия содержания, грязь и антисанитария. Кроме того, в одной из комнат волонтеры обнаружили умершую постоялицу дома престарелых. Пожилую женщину просто накрыли простыней.