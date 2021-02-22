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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

В Баткене проходит митинг с требованием освободить задержанных в Таджикистане

В Баткене проходит митинг с требованием освободить задержанных в Таджикистане. Участников акции пригласили на встречу с полпредом правительства в регионе Омурбеком Суваналиевым.

Отметим, 16 февраля ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев якобы за нарушение миграционного законодательства. Трое — уроженцы Кадамджайского района, двое — Баткенского.

По словам родственников, местонахождение задержанных неизвестно.

«Они возвращались со скотного рынка, расположенного на таджикской территории, и по дороге были задержаны. Никаких нарушений с их стороны не было. Среди них есть инвалид второй группы. Мы не знаем, в каком он состоянии», — рассказали они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184246/
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