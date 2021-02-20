Бишкекский городской кенеш разработал проект постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Бишкекского городского кенеша в сфере транспорта», согласно которому предлагается утвердить тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте в размере 11 сомов, в автобусах частных фирм-перевозчиков — 15 сомов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Отмечается, что в связи с действующими с 2012-го тарифами на проезд в общественном транспорте за период с 2012 по 2020 год, несмотря на рост доходов населения в целом, доходы муниципальных транспортных предприятий и частных-фирм перевозчиков остались на уровне 2012 года.

Согласно расчетам, себестоимость одного пассажира автомашины «Мерседес Бенц» на февраль 2021-го составляет 13,4 сома.

В БГК считают, что основной проблемой является убыточное положение перевозчиков. Так, с 2012 года цены увеличились по следующим показателям:

за литр дизельного топлива с 36,20 сома до 39 сомов, что составляет 109,6% (на основании фактически отчетных данных);

стоимость электроэнергии возросла на 118 процентов (постановление правительства КР);

стоимость автошин для автобусов на 131,8 процента (согласно проведенным тендерам);

стоимость автошин для микроавтобусов в зависимости от производителя на 132; процентов (согласно рыночной стоимости автошины).

В документе также отмечается, что с каждым днем увеличивается недовольство водителей маршруток из-за низкой оплаты. Средняя зарплата, по данным Нацстаткомитета КР, по Бишкеку составляет 20 тысяч 500 сомов, в БТУ и БАТП — 14 тысяч 500 сомов, доход водителей маршруток также колеблется в районе от 13 до 14 тысяч.

Из-за низкого жалования, происходит кадровая текучка. В муниципальных предприятиях — 20 процентов, в частных-фирмах перевозчиках — 50 процентов.

В проекте постановления также рассматривался вариант повышения тарифов на проезд в муниципальном общественном транспорте до 10 сомов, в автобусах частных фирм-перевозчиков — до 13 сомов.

Разработчики уверены, что если оставить тарифы на прежнем уровне, то качество услуг по перевозке пассажиров снизится, а автопарк не сможет обновиться.