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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Душили пакетом, предлагали вскрыть вены. Милиционеры обвиняются в пытках

Сотрудники ИВС ГУВД Джалал-Абада обвиняются в пытках. Об этом сообщают представители НПО «Справедливость».

Уточняется, что с заявлением обратился Улан Назаралиев. Ранее жертвой пыток его признал Комитет ООН по правам человека. Теперь государство должно возместить вред на сумму 3 миллиона сомов, причиненный действиями должностных лиц государственных органов. Это право прописано Гражданским кодексом.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека состоится процесс по делу Улана Назаралиева по взысканию компенсации на основании решения комитета.

Напомним, что в 2012 году Назаралиев, находясь в ИВС ГУВД Джалал-Абада, подвергся побоям, удушению и издевательствам со стороны сотрудников учреждения. На его крики и жалобы милиционеры дали ему бритвенное лезвие со словами, что «он может даже порезать себя, и ему никто не окажет помощь». Мужчина от безысходности нанес себе порезы в области кистей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183024/
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