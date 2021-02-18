Сократить число чиновников мэрии предложил бишкекчанин

Сократить число чиновников столичной мэрии предложил на общегородских бюджетных слушаниях бишкекчанин Марат Акматалиев.

«Зачем пять вице-мэров, столько руководителей, у каждого транспорт, помощники. Это сколько денег? Зачем нам столько чиновников?» — сказал он.

На что первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев ответил, что сейчас в республике идет пересмотр системы госуправления. «Правительство уже перестроили, произошло сокращение. То же самое, думаю, ждет и нас. Там будет и сокращение и ликвидация подразделений», — отметил он.

Отметим, что ранее муниципалитет вносил в БГК проект постановления об изменении своей структуры, но позднее отозвал его.