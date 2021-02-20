Как защитить ребенка от негатива в интернете. Семь советов от МВД

Как защитить ребенка от негатива в интернете, рассказали в МВД. В правоохранительных органах считают, что первое и основное правило родителей — строить доверительные отношения с детьми.

Вопросом интернет-безопасности озадачены все современные родители. Сегодня соцсетями пользуется как старшее поколение, так и младшее.

«Сеть позволяет получать множество информации буквально за несколько секунд, может быть прекрасным местом для обучения, покупок, компьютерных игр и общения с друзьями. Но есть и обратная сторона медали: нежелательный контент, киберпреступники, интернет-знакомства, кибербуллинг, интернет- и игровая зависимость, опасные вирусы и вредоносные программы», — считают в милиции.

И предлагают следовать простым советам, которые помогут уберечь ребенка от негатива.

Учите детей здравому смыслу Ребенок должен понимать, что личные данные, адреса, пароли от социальных сетей и так далее нельзя никому раскрывать. Объясните, что интернет позволяет любому человеку выдавать себя за кого угодно. Здравый смысл — одно из главных правил безопасности детей в интернете.

Настройки безопасности Используйте инструменты родительского контроля, настройки безопасного поиска и другое. Существуют различные программы, которые ограничивают доступ к подозрительным сайтам, помогают контролировать действия и безопасность детей в Сети и лимитируют время пребывания в интернете.

Установите надежный антивирус Он будет блокировать сомнительные программы, которые ребенок может нечаянно скачать. Ими нередко пользуются хакеры, чтобы получить доступ к персональным данным. Антивирус также предупредит о переходе по ненадежной ссылке, которая может позволить мошеннику дистанционно управлять устройством пользователя.

Лимит в Сети Всякий раз, когда пользователь находится за компьютером, есть риск напряжения глаз, деформации запястья, позвоночника. Не забывайте о физическом развитии ребенка — игры на свежем воздухе и занятия спортом.

Риски соцсетей Объясняйте детям понятие «кибербуллинг» и как от него защититься. Лучший способ борьбы с агрессорами — игнорирование. Помогите ребенку внести их в черный список. Если в травле участвуют ученики школы, нужно сообщить об этом учителю и школьному психологу. Если ситуация становится пугающей, соберите все доказательства (скриншоты, фото) и обратитесь в правоохранительные органы.

Знакомства онлайн Побуждайте детей рассказывать о новых онлайн-знакомствах. Объясните, что никогда ни при каких обстоятельствах они не должны соглашаться встретиться лицом к лицу с виртуальным знакомым. Если все-таки встреча состоится, организуйте ее в общественном месте, обязательно сопровождайте сына или дочь.

Говорить о сексе нужно Уделяйте время половому воспитанию детей. Часто эта тема запретна в обществе, возможно, будет неловко, но гораздо лучше, если несовершеннолетний узнает достоверную информацию от вас, чем сомнительные вещи в социальных сетях, на сайтах. Вы также можете купить хорошую книгу по теме.

Обеспечение безопасности детей в интернете — это важно, но стоит быть реалистами: никогда не получится оградить чадо от всего плохого, что существует в мире. Рано или поздно дети сталкиваются с негативом. Ваше дело — помочь, поддержать, быть рядом.